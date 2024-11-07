IOS 18更新3大新功能延長iPhone電池壽命 慢速充電提示、最佳比例｜使用手機最大的煩惱莫過於電量不足，若然想要電池更「襟用」，即學IOS 18更新3大新功能去延長iPhone電池壽命，即睇教學。



1. 限制充電上限

更新IOS後，iPhone 15及16的用戶可以在設定的「電池」中，按照自己的充電習慣去設定充電的電量上限，分別有80%、85%、90%、95%及100%，如果經常會充著電玩手機，可以設定較低的上限，如果充電次數不頻密即可以選擇較高的上限，如果長時間都是插著充電線使用手機，建議可設定在 80% 或 85%，以最大程度保護電池；若充電間隔較長，則可以選擇 90% 或 95% 的選項，如此既能確保有足夠的電量可使用，也能有效延長電池的整體壽命。

1.限制充電上限

2.慢速充電提示

IOS 18更新後，在設定的「電池」中可以看到慢速充電提示，如果在充電過程中會有圖表顯示電量變化，如果偵測到充電速度緩慢會出現通知，提醒用戶檢查充電器及充電插頭，以保護電池健康。

3.Beta版發現新功能可預計充電時間

外媒9to5mac發現在更新開發人員iOS 18.2 beta 2後，在程式碼中發現了一個名為"BatteryIntelligence”的項目，可以計算手機充電的預計時間，用家可以選擇收到通知，估計充電到80%需要多長時間。

雖然這項功能估計仍然未完成所以被禁用當中，不過可能會出現在iOS 18.2未來的測試版中其他軟體更新中。 其實類似的功能在之前已在macOS已經的「電池」中出現，用家可以知道自己的MacBook預計在甚麼時候充電完成，Apple表示iOS 18.2將於12月向公眾釋出，到期時留意一下是否有這個新功能吧。