入冬冷氣收爐前必做5步驟　就咁閂機隨機發霉兼壞機　濾網要咁洗

冷氣「冬眠」前必做這5步驟．就咁閂機隨機發霉兼壞機 濾網要咁洗｜隨著天氣逐漸轉冷，夏天每日都運作的冷氣終於可以稍微休息一下了。對於許多人來說，入冬後冷氣的使用頻率大幅減少，甚至完全不再使用。然而，在冷氣「收爐」之前，有一些重要的步驟需要進行，這不僅能避免冷氣內部滋生黴菌，也能延長冷氣的使用壽命。



冷氣在整個夏天中長時間運轉，內部會累積大量的灰塵與濕氣。如果在停用前不做適當的清潔和保養，這些灰塵和濕氣可能會導致冷氣內部霉菌滋生。霉菌不僅會讓冷氣發出異味，還會影響空氣品質，甚至可能對健康產生不良影響。台電分享以下5個步驟，教大家如果幫冷氣清潔好，準備一段時間都不再使用。

冷氣清潔保養 5步

步驟 1：關閉總電源

在開始清潔之前，請務必先將冷氣的總電源關閉，這不僅是為了安全考量，也是避免清潔過程中電器受到損傷的重要步驟。

步驟 2：清潔面板及外部

冷氣的外部面板和出風口葉片往往是灰塵最容易聚集的地方。首先，用乾布或稍微潮濕的布擦拭冷氣的外殼、出風口等地方，可以去除積累的灰塵與污垢，保持冷氣的整潔外觀。若發現有頑固污漬，也可以使用適量的中性清潔劑，但務必要擦拭乾淨，避免清潔劑殘留。

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步驟 3：清洗冷氣機內部

冷氣機內部同樣會積累灰塵，這些灰塵若不清除，可能會進一步影響冷氣的運行效率。內部框架的清潔需稍微小心地擦拭，但需注意避免濕布直接接觸內部線路。

步驟 4：清洗濾網並陰乾

濾網是冷氣清潔過程中的關鍵部分。冷氣在運轉時，空氣中的灰塵、花粉等細微顆粒會堆積在濾網上，長時間不清潔會導致濾網堵塞，進而影響冷氣的風量和效能。建議將濾網取出，用清水沖洗乾淨，並在陰涼通風處晾乾，避免曝曬以免影響濾網的使用壽命。

（圖片來源：FB@台灣電力粉絲團）

步驟 5：重新開機送風

在清潔完畢後，不要以為就此結束，需要重新啟動冷氣並開啟「送風模式」，運轉 1-2 小時。這個步驟的目的是將冷氣內部的殘留濕氣吹乾，避免濕氣長時間滯留在內部，進而防止霉菌滋生。若忽略這一步，濕氣可能會在冷氣內部累積，影響冷氣元件的耐用性。

若在清潔過程中發現冷氣內部卡有大量灰塵或已經開始發霉，建議找專業的冷氣清潔公司進行深層清洗。