人們常擔心智能手機及電腦內藏「後門」，24小時監控、竊取用戶資訊作不法用途，想不到現在連智能家電，真實身份都可能是「智能臥底」！英國《衛報》引述當地消費者保障團體的報告，指小米中國及其他兩品牌的氣炸鍋產品，疑未經同意追蹤客戶定位，不知你又是否仍放心使用相關家電？



英國衛報刊登震撼性標題：「你的氣炸鍋在監視你嗎？」，引述英國消費者保障團體《Which？》的氣炸鍋報告，該評測意外發現小米中國及其他兩個品牌的氣炸鍋，竟然擁有該產品本應不必要的定位功能，且相關應該在安裝手機應該程式app時過度取得不必要權限，比如要求手機錄音許可，該會更發現數據將回傳到中國企業騰訊的追蹤器。另一品牌Aigostar的氣炸鍋要求用戶提供性別及出生日期，該團體認為是不必要。並搶心智能家電已變成隱型監視器。

英國《衛報》網頁截圖

報導引起網民熱議，有人擔心家中對話都被人聽到，並有人認為小米中國產品性價比高，用過也沒有發生相似情況，會繼續使用。又有人憶起早前台灣方面有小米中國CCTV鏡頭用家，表示產品在深夜無故自行擺動，令他懷疑鏡頭被第三者非法遙控，最終不放心就拆除了該鏡頭。

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小米中國見指控嚴重，廠方已正式回應，它的重申非常尊重用戶隱私，且完全遵守各國相關的個人私隱資訊保護法，並強調沒有將任何客戶個資出售給第三方。小米中國也指出，手機應該「小米之家」（Xiaomi Home）App之所以要取得手機錄音權限，是因為部份家電可透過語音指令操作／視訊通話操作，但氣炸鍋並不適用、亦不用使用該錄音權限。

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