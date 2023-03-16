氣炸鍋向來以健康色油炸作賣點，吸引很多家庭使用，但原來除了油炸食品會影響健康，氣炸鍋運作時釋放出的微粒也要留意，用錯的話更有可能增加患癌風險。



台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰道分享一病例，指一家三口都患上肺癌，但都並非因吸煙引起，並提出煮食油煙、空氣汙染，甚至使用化學清潔劑打掃等都有可能引發。原來氣炸鍋、電烤爐這類加熱電器，都會散發 PM2.5 懸浮微粒。長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平指出，PM2.5 有超過7成5的機率進入肺部深部，對呼吸道健康有一定影響。

素海霖繪麗奈｜AV女優絵麗奈驚揭是香港人 YouTube IG被極速起底

（ETtoday圖片）

而在蒸、煮、炒、煎、炸各類烹調方法中，油炒產生的 PM2.5 最高，而氣炸鍋即使不是使用油炸，但運作時風扇的旋風效果，會把高溫的熱氣往下貫穿，空氣循環效果甚至比快炒帶來的 PM2.5 多。

氣炸鍋減少 PM2.5 方法

部分家庭使用氣炸鍋時，由於沒有明顯的油煙噴出，因為都不太會同時打開抽油煙機。其實 PM2.5 看不到、嗅不到，但不等於不存在。張振平續解釋，使用氣炸鍋但沒開抽油煙機的話，油煙濃度比有打開時高出 1,525 倍，因此建議使用氣炸鍋時，應要使用抽油煙機吸走 PM2.5，而且就算關上氣炸鍋後，也不應即時關閉抽油煙機，最好多運轉 5 分鐘，以確保附近的微粒都能被吸走。

消委會10款家用監控鏡頭評測｜9款網絡安全隱患 一款$269 CP值高

👇👇消委會測試12款氣炸鍋，半數款式煮食時，產生的致癌物低於歐盟相關法規的基準水平(500 微克/每公斤)👇👇

+ 10

根據香港食物安全中心的資料，丙烯酰胺被國際癌症研究機構(IARC)評定為「可能令人類致癌」 ( 第 2A 組 ) ，會在煮食時由於溫度過高而有機會產生，常見在薯條、薯片、咖啡、糕餅、曲奇、麵包等食物上。消委會早前評測中，有 6 款氣炸鍋高於歐盟2017／2158法規的丙烯酰胺含量基準水平，在氣炸急凍薯條中發現，伊瑪牌的丙烯酰胺含量高達7038微克/公斤，竟遠超歐盟相關法規約 13 倍。

👇👇消委會12款氣炸鍋測試結果 Tefal﹑Philips﹑Midea邊款最好用？👇👇

+ 20

消委會測試中，發現多個氣炸鍋安全問題，包括手柄溫度過高增加燙傷風險﹑部件之間的絕緣距離不足可能增加短路的風險，以及接地裝置設計欠佳。以上的安全問題都有機會令使用氣炸鍋時，有燙傷﹑短路﹑漏電的風險。

資料來源：風傳媒