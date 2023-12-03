3個實用小家電　省下不少時間　瞬間提高幸福感：空氣炸鍋太方便

對於很多打工黨來說，做飯是一件非常麻煩的事情，公共廚房使用經常需要排隊，在臥室又不是很方便。



那麼有沒有一些好用的小家電能夠解決烹飪問題，增加幸福感呢？

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1、空氣炸鍋

首先，我要推薦的是空氣炸鍋。這款小家電是我最近才發現的寶貝，它不僅可以替代傳統油炸食品的方式，而且烹飪出的食物更加健康、美味。我曾經嘗試過用空氣炸鍋製作薯條和雞翅，結果發現它的烹飪效果非常好，口感和油炸的一樣酥脆，但是更加健康。

此外，空氣炸鍋的容量也很大，可以滿足一家人的需求。它還具有定時功能，可以在烹飪過程中自動停止或開始，非常方便實用。對於租房的年輕人來說，這款小家電不僅方便攜帶，而且還可以讓你享受到健康美食的樂趣。

如果你是懶人，那麼我更推薦你直接購買一些預製菜品和錫箔紙盤，兩者搭配使用可以讓你輕鬆做出好吃的美食，而且還不用清洗空氣炸鍋！省錢還省心！

2、電磁爐

接下來，我要推薦的是電磁爐。這款小家電也是非常實用的，它不僅可以代替傳統的燃氣灶，而且還可以在狹小的租房空間裏使用。用電磁爐烹飪各種美食，包括炒菜、煮湯、燒水等都是可以的，它的加熱速度非常快，而且還可以調節温度，非常方便實用。

此外，電磁爐還具有安全、節能的優點，不會產生明火和煙塵，使用起來更加安全。對於租房的年輕人來說，這款小家電不僅可以滿足日常烹飪的需求，而且還可以提高生活的品質和幸福感。

如果你覺得電磁爐炒菜十分繁瑣，那麼建議你直接購買預製菜包，回家簡單炒制即可，或者購買超市的淨菜包，用來做麻辣燙或者火鍋都很簡單！

3、微蒸烤一體機

微蒸烤一體機集多重功能於一體，微波爐、電蒸鍋、烤箱、空氣炸鍋、燉鍋……一台頂N台，這麼看來，節約空間上來說，它很無敵。而且台式設計，非嵌入式，搬家也方便，裝箱就走，總比帶着好幾台小家電輕鬆得多。在選購時大家注意以下幾點即可。

①蒸的功能：功率需要儘量大一些，蒸得更均勻，更快速，這樣不但可以讓蒸制的食物效果更好，也可以縮短等待時間；

②烤的功能：上下都有加熱管，智能控温，還要能形成循環熱風，讓烘烤更全面，更專業，更靈活，更均勻，更精準，這樣可以讓烤製出來的食物味道美味，顏色賞心悦目；

③微波功能：檔位更多，可以滿足多種烹飪需求，可以智能調節，控制更精準。以前我家的微波爐只有三個檔位，不能精準的控制食物烹製温度，而且操控上也不夠精準，經常出現食物沒熟或者食物加熱過頭咬不動的問題；

④組合模式：微蒸烤一體機具備了微波、蒸、烤三個基本功能，三種基礎功能可以實現多種組合，例如可以蒸烤、微蒸、微烤，這樣可以適應多種烹飪需求，消除單一烹飪方式的弊端。比如有些肉類食品，單烤的話，有可能會讓食物烹飪環境過於乾燥，出現肉發柴的問題，而在製作過程中融入蒸汽功能，就可以實現外焦裏嫩的效果。當然儘可能多的增加一些輔助功能，就更好了。

好了，以上就是我推薦的可以提高幸福感的小家電，無論居住空間有限，或是租房使用，都很合適。

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