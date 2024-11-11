Galaxy S25 Slim｜Samsung傳推超薄手機Galaxy S25 Slim對撼Apple iPhone 17 Air？｜早前Samsung三星被傳推出三摺機去跟上華為Huawei最新的Mate XT熱潮，近日又傳出將會推出超薄的手機 Galaxy S25 Slim與 Apple 傳言推出的超薄iPhone——iPhone 17 Air對撼，即睇詳情。



Samsung傳推超薄手機Galaxy S25 Slim

智能手機市場競爭激烈，科技日新月異。不少手機廠商都爭相推出最新科技吸引用家，大多都期望可以做到「人無我有，人有我優」。早前華為推出三摺機Mate XT後，即在智能手機界掀起熱潮，而近日Samsung亦傳聞會推出超薄手機Galaxy S25 Slim，與Apple傳聞中超薄的新手機iPhone 17 Air展開激戰。

網上流傳的Galaxy S25 系列概念圖（網上圖片）

根據消息，Samsung正在考慮在Galaxy S25系列中推出一款薄身機型，作為系列中其中一款產品，重點突出纖薄設計。有傳Samsung計劃先在Galaxy S25系列推出薄身機型以觀察市場反應，如果反響良好，預計在2026年將調整Galaxy S26系列。

Galaxy S25 薄身機型將遲一步推出？

網上流傳的Galaxy S25 系列概念圖（網上圖片）

目前，Galaxy S系列由普通版、Plus版和Ultra版三種型號組成。預計Galaxy S25系列將在明年第一季度推出這三種型號，而薄身機型則預計在之後幾個月後發布。有人認為此淚定其中一個原因是要確認薄身機型的需求。

疑對撼Apple iPhone 17 Air？

有外界認為Samsung這個產品開發計劃反映了智能手機市場的狀態及競爭對手的取向。Samsung競爭對手Apple有傳將在明年推出薄身iPhone，據消息指，Apple計劃在明年秋季發布會的iPhone 17系列中，推出用薄身機型Air取代Plus版本。薄身機型尺寸預計將比現有的6.69寸Plus版本小，約為6.56寸。

疑對撼Apple iPhone 17 Air？（資料圖片）

作為智慧手機市場的兩大龍頭，Samsung和Apple同時推出薄身智能手機自然會引起外界關注，不過若然智能手機變得更薄，意味著屏幕和電池等零件都需要變薄，或者減少數量。兩大廠商能在保持機身薄的同時升級性能，也是較量的地方之一，讓人拭目以待。