國內品牌手機突然冒煙爆炸！機身全毀　機主Po上抖音被刪片封帳號

國內品牌手機突然冒煙爆炸｜近日，中國一名女學生在路上行走時，手上的 vivo 手機突然冒煙爆炸，事件引發關注和熱議。這起事件讓許多 vivo 用家擔心自己手機的安全性。同時，事主後續在社交媒體上發布有關影片時，卻遭到刪除，帳號甚至被限制發布內容。這一連串的情況讓大批網友對vivo表示不滿。



vivo 手機突然冒煙爆炸

根據內地傳媒報導，該事件發生在中國河南省，一名女學生外出時，使用中的vivo X100s手機在毫無預警的情況下開始冒煙。女學生察覺異狀後，立刻將手機拋出手中，未料手機隨後發生爆炸，伴隨大量濃煙，所幸當事人反應迅速，並未造成人身傷害。不過，手機爆炸後，機身上留有嚴重燒焦痕跡，無法再正常使用。

門市容服回應：出廠都會檢測好再發售

當事人將手機送至vivo的門市，並向客服人員說明手機異常爆炸的經過。然而，客服人員表示，對於手機爆炸原因目前無法立即給予確定答案，但強調vivo手機在出廠前已經過多項嚴格檢測，理論上不應出現此類問題。客服人員記錄了事件的相關信息，會進行後續處理。

社交平台遭遇封鎖

女學生將事發過程的影片上傳至抖音，希望能獲得更多人的關注並得到vivo的正式回應。然而，影片很快被平台刪除，並且當事人遭到「禁止發布作品」的處分。這一舉動引發了網友的強烈不滿，許多人認為，當事人只是在分享真實經歷，不應該被禁止發布內容。社交媒體上對此事件的評論迅速增加，網友紛紛表示，官方和平台應該正視這類安全問題，而不是選擇封鎖訊息。

此次事件引起了大量網友的討論，有不少人對vivo的產品安全性提出質疑。部分網友擔心，類似的爆炸問題是否可能出現在其他機型或批次的產品上，並希望vivo能針對事件給出合理解釋。

資料來源：点时新闻