泰國《遊戲王》偽鈔假銀紙流通市面、泰國旅遊小心｜一般認知偽鈔應該是高仿真度，令人分不到真假。但最近網路就傳言泰國市面正有一批「假無可假」、「假牌出汁」的《遊戲王》動畫角色假銀紙在流通，上面印著的人物圖案並非泰王，而是歷代《遊戲王》主角，很多小商戶、汽車司機都在收錢時中招，各位如果將會去泰國旅遊，小心被這些假銀紙「結束呢個回合」。



阿婆血汗錢都呃

原來這些假銀紙在2020年左右已經出現過，當時一位炸香蕉街邊小吃攤的大媽收到一張小額假銀紙，有網民見將事件公開。大媽只是賣了20泰銖的小食，對方拿出一張100泰銖鈔票付款，大媽一方面要炸食物，一邊又被客人催促，沒多看清楚就收了假銀紙，還找了80泰銖給對方，到發現即為時已晚。

假銀紙做帛金超賤

甚至有人比「包報紙當做人情」真賤，竟然用《遊戲王》假銀紙做帛金！苦主的慘況同樣被泰國的網民網上公開。

竟然用《遊戲王》假銀紙做帛金！

苦主的慘況同樣被泰國的網民網上公開。

的士找續留神

另外有一位泰國通KOL，分享其客人在泰國坐的士找錢時收到《遊戲王》假鈔，KOL「跟着小明逛吃泰國」教網民，在泰國撞到甚麼意外（比如收到假銀紙）應即場用手機拍下，否則會投訴無門無法追究，想坐的士建議用app call車。

泰國通KOL，分享其客人在泰國坐的士找錢時收到《遊戲王》假鈔

記者在網上追查這些《遊戲王》假鈔來源，果然最早於2020年左右在Twitter及ebay都有得買，很有可能是一些《遊戲王》board game用的道具銀紙，或因尺寸同紙質跟泰銖相似，開始流入市面成為不法份子的詐騙道具。記者留意到這批假銀紙並未完全在ebay下架，但始終玩具銀紙本身並不犯法，各位讀者在外地錢銀交收時，每次都要特別留神。

遊戲王假銀紙最早於2020年左右於Twitter及ebay出現