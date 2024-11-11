Android用戶注意　新木馬病毒專偷銀行存款　3招自保方法要學會

木馬病毒「ToxicPanda」近期針對Android用戶發動攻擊，偽裝成熱門App入侵裝置、偷偷轉移銀行資金。金融詐騙越來越氾濫，民眾如何自保？



Android用戶小心！新木馬病毒「ToxicPanda」近期針對Android用戶的銀行帳戶發動攻擊，偽裝成熱門應用程式（App）的模樣以側載形式入侵裝置，繞過銀行的安全防線，登錄受害者帳戶後進行資金移轉，單筆轉帳金額高達1萬歐元。

Cleafy指出，目前已經有超過1,500台Android裝置遭受感染。（Cleafy）

資安業者Cleafy指出，目前已經有超過1,500台Android裝置遭受感染，受害者分布在多個國家。

木馬病毒「ToxicPanda」蓄力中，專偷用戶銀行資金

根據《Android Police》介紹，ToxicPanda是一款新型木馬病毒，源自於舊有的惡意軟體家族TgToxic，專門用於金融詐騙攻擊。

根據《Android Police》介紹，ToxicPanda是一款新型木馬病毒，源自於舊有的惡意軟體家族TgToxic，專門用於金融詐騙攻擊。（x@Android Police）

該木馬能夠攔截用戶的一次性密碼（OTP），讓攻擊者濫用Android的安全和可存取性服務，以獲得進階功能和更高的權限。更具威脅的一點是，ToxicPanda允許攻擊者啟動遠端控制，直接訪問受害者的裝置執行各種操作，例如查看個人數據、移轉資金等。

具體是如何造成傷害？ToxicPanda會冒充成熱門應用程式（App），像是Google Chrome、Visa行動支付、保養品牌SK-II，引誘用戶下載安裝，隨後潛入用戶的手機裝置暗中運作，這類型的傳播方法稱作「側載」（sideloading，從旁輸入）。

ToxicPanda偽裝過的熱門應用程式。 （Cleafy）

Cleafy指出，目前尚未在Google Play Store或Galaxy Store上發現ToxicPanda的蹤影，但這款惡意軟體仍然在早期開發階段，部分指令顯示為占位符（placeholder，標記未來會被填充的程式碼區域），意思是開發者還在編寫這些功能，等到占位符被真正的惡意指令替換後，就會發動攻擊。

ToxicPanda已經感染超過1,500多台Android裝置，受害者遍及世界各國，尤其是義大利（56.8%）、葡萄牙（18.7%）、香港（4.6%）、西班牙（3.9%），秘魯（3.4%）與其他拉丁美洲國家也出現案例。

還不確定威脅行為者的身份，但所有跡象指向中國，尤其是香港。

ToxicPanda受害者的地理分佈。 （Cleafy）

Android用家3招自保方法：

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面對ToxicPanda這樣的威脅存在，用戶可以採取一些措施來保護自己的裝置和銀行帳戶：

1. 避免側載應用程式： 不要從非官方或第三方網站下載應用程式，這些來源可能缺乏安全性檢查，容易挾帶惡意軟體。建議只在Google Play Store、Apple App Store等官方應用商店下載應用程式，降低惡意程式入侵風險。

2. 定期更新裝置： 確保設備的作業系統與應用程式保持在最新版本，以修補已知的安全漏洞。

3. 密切關注銀行帳戶的活動，及早發現任何可疑交易。

「您的資料、錢，永遠不會絕對安全。」資安業者直言：

說中文的攻擊者（Chinese-speaking TAs）正在擴展攻擊範圍，特別是針對金融機構與客戶，尋求銀行詐騙的機會。這一趨勢凸顯了行動安全生態系統日益嚴峻的挑戰，隨著市場上惡意軟體的激增和新威脅行為者崛起，每個人都應保持警惕。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】