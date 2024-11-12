LG 推出全球首款可拉伸屏幕手機 可變形扭曲＋伸延50%12吋變18吋｜LG近日發表全球首部可以拉伸屏幕的手機，可以伸延50%，由12吋變18吋之餘更可以扭曲變形，即睇詳情。



LG 推出全球首款可拉伸屏幕手機

近年來不少智能手機廠商都在屏幕上尋求創新，為用家帶來新鮮感。例如華為的Mate XT三摺機，也有傳Samsung正開發捲屏手機。而LG近日就發表了全球首款可以拉伸屏幕的手機。其靈活度將比以往手機都更高。實際尺寸為12英寸，拉伸後可達18英寸，同時保持每寸100像素的高解像度和全RGB色彩。屏幕可以變形、扭曲和拉伸，變成多種形狀。

LG 推出全球首款可拉伸屏幕手機 （資料圖片）

今次拉伸屏幕採用的新技術將一種在隱形眼鏡中常用的矽材料，配合新的屏幕接線方法而成。最初的目標是實現20%的拉伸率，但團隊通過新技術成功將其翻倍，令拉伸率高達50%。

LG：可以承受多達10,000次的重複拉伸

至於在耐用性方面。LG聲稱可以承受多達10,000次的重複拉伸。此外，顯示屏採用的微型LED光源僅為40微米，確保在極端溫度或外部衝擊等極端環境下，圖像質素依然穩定。LG在發布會上除了展示如何應用拉伸屏幕外，亦展示了可通過觸控手勢控制曲面屏幕，以及表示可以消防員制服中成為可穿戴屏幕，以便實時獲取信息。

因為屏幕除了可拉伸外，更輕薄可以依附在曲面上，例如衣物或皮膚。LG預計這項技術將來可在其他可穿戴設備以及各行各業中廣泛應用，更示範將變形扭曲屏幕貼在一個旋扭控制台形狀膠座上，可見屏幕能緊貼於凹凸不平曲面，模擬出有圖像顯示的contorl panel。