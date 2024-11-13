FindMy功能升級！Apple 在 iOS 18.2 中，推出了一項備受矚目的新功能「分享裝置位置」(Share Item Location)，使用家能與第三方分享AirTag或Find My的位置。更有多間航空公司推出合作，幫助用家更易找回遺失的行李，提升了Find My的實用性。



共享物品位置

隨著iOS 18.2 beta 上線，用家現在可以在Find My中生成一個連結，並分享AirTag或其他Find My配件的即時位置。點擊連結後將能看到物品的位置，並且地圖會隨時更新，顯示最新位置和時間標記，讓用家能即時掌握物品動態。不論是朋友家人，或是協助找回行李的航空公司，都可以根據這些資訊來定位並回收物品。這一功能的推出，尤其對於旅客來說意義重大，因為它在航空公司處理遺失行李時提供了一種更直觀、更快速的方式。

新Find My功能將隱私保護列為核心，任何分享的位置信息在物品與用家重新取得聯繫後即會停止共享，並且默認在七天後自動過期。此外，用家還可以隨時中止位置共享，讓整個使用過程透明、安全，避免長期暴露個人資訊的風險。

Apple與多家航空公司合作

Apple目前正積極與多家航空公司合作，將「分享裝置位置」功能應用於行李管理中，以便用家在行李錯失的情況下迅速提供行李的精確位置。這些航空公司包括英國航空、澳航、新加坡航空、土耳其航空和維珍大西洋航空等全球知名航空公司。透過此功能，用家可以將行李的即時位置資訊直接分享給航空公司，讓客服人員能更快速地幫助用家找回行李，增強了航空業的客戶服務質量。