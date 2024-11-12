Galaxy Z Fold SE在韓國大賣　三度上架秒速售罄　最快5分鐘無貨

僅在韓國當地銷售的三星新款大摺 Galaxy Z Fold Special Edition（SE），在官方網店首輪上架僅 10 分鐘就被搶購一空；但原來這款限量銷售裝置受歡迎程度，似乎遠超三星自家預計之外。



據韓媒早前報導，三星曾三度上架 Galaxy Z Fold SE 手機，並陸續加大裝置庫架，不過除首次僅 10 分鐘就沽清，第二第三輪銷售速度更見驚人。

業界消息人士指 Galaxy Z Fold SE 第二輪上架僅 5 分鐘就被搶購一空，而第三輪即使廠方增加庫存，在 11 月 11 日上午 10 時上架後，僅 6 分鐘就售罄。

Galaxy Z Fold SE韓國被搶購一空

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配備 8 吋主屏跟 6.5 吋外屏的 Galaxy Z Fold SE，擁有比 Z Fold6 更薄的 10.6mm 機身，即使裝置售價高昂，似乎仍無損買家支持力道。

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