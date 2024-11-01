Keeta 外賣送錯樓 客服竟建議事主自行找回 網民笑言：野外定向？｜近日有網民在社交平台Threads上分享自己與Keeta客服的對話，指車手將外賣送到了錯誤的地方，結果客服竟然建議事主自行找回外賣，引來大批網民留言，更有人笑言是「野外定向」遊戲。



Keeta送錯外賣客服話「食物在你60米內、麻煩自己搵搵」

不少人深夜肚餓時都會選擇在外賣平台下單，將食物送上門，方便又快捷。不過近日有網民在外賣平台Keeta上下單之後，車手送錯了地方。事主找客服幫忙解決，結果客服建議他自行去找回外賣，讓事主大感委屈，在網上分享對話，在對話截圖中看到客服對事主說「十分抱歉這邊聯繫不上車手，送達定位距離閣下位置60m左右，可以請閣下在附近樓棟找一下嗎，真的十分抱歉」。而事主就質疑，香港的樓宇十分密集，60m內都有幾棟大廈，要如何逐棟去搜尋？除此之外，不少大廈都有保安，要如何去搜尋自己的外賣？

Keeta 外賣送錯樓 客服竟建議事主自行找回

網民留言嘲諷：攞外賣都要玩野外定向？

此事一出之後不少網民都紛紛留言，有人笑言樓主被要求玩野外定向，亦有人替樓主心感不忿，指「而家要比錢但係要我出去逐棟樓慢慢搵，咁我比咁貴錢嗌外賣嚟做乜？」，亦有人正值萬聖節，打趣地建議樓主戴個面具逐家逐戶以「Trick or Treat」的方式找回外賣。有人就分享朋友尋人的經歷，指出即使是30米半徑距離都很難找到帶著追蹤器的阿茲海默症患者。

網民留言嘲諷：買外賣都要玩野外定向？

網民留言嘲諷：玩野外定向？

網民留言嘲諷

網民留言嘲諷

網民留言嘲諷

網民留言嘲諷

稱報消委會才退款

最後事主要求對方的員工資料以及報消委會，Keeta才退款。事後事主亦打了一篇長電郵到客服投訴，要求對方解釋要求顧客自己去找外賣一事。希望Keeta官方會跟進此事，以免同類事再發生。