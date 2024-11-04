周杰倫演唱會搶飛難｜遊戲王迷以40萬炒價藍眼白龍卡換飛震撼網民｜周杰倫演唱會近日開售，為了搶飛，有人以全球僅有1000張的遊戲王「藍眼白龍」，徵求交換2張周杰倫演唱會飛，震驚網民！



周杰倫演唱會門票難求｜網民開出奇怪交換條件

周杰倫近日演唱會飛開售，不少人都哀號無法搶到飛，亦有人為了可以去演唱會，以高價徵飛，其中就有人以1張網上估價最少值40萬日圓（約值2萬港元）的《遊戲王》藍眼白龍卡，徵求交換2張周杰倫演唱會飛！網民聞訊後感驚訝，須知周杰倫演唱會雖然搶飛行難，但這張「藍眼白龍卡」全球僅得1000張，將來仍可能會升值，真的捨得放棄嗎？

周杰倫近日演唱會飛開售，不少人都哀號無法搶到飛 (資料圖片)

遊戲王卡片「藍眼白龍」（事主為台灣人，台譯為青眼白龍）是1999年官方舉辦JUMP活動的限定特典，當時全球只有1000張，可想而知收藏價值不菲。有網友近日就在Facebook群組「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」上發文，希望用1張限量版遊戲王卡片「藍眼白龍」換取2張周杰倫的門票，並指如果可以的話，想要前排一點的位置，只換不售賣。看得出來相當誠心。不過此帖一出引來大批網友熱議，不少人都被震驚到，有人認為以「藍眼白龍」龍的價值這應該能換到至少10張黃牛價格的周杰倫演唱會飛。

再細心看看樓主的相片，可見台面上還有兩張「藍眼白龍」卡。

慈父為供愛女讀書 忍痛賣4張遊戲王藍眼白龍卡

這已經不是第一次有人放售「藍眼白龍」引來熱議。幾年前有日本父親為了即將要讀幼稚園的女兒，將4張限量版的「藍眼白龍」賣出，以支付未來3年約100萬日圓（當時約6.8萬港幣）的學費。可見「藍眼白龍」的保值能力。

網民KnightMiyab數年前決定賣出遊戲卡的，以支付未來3年約100萬日圓（當時約6.8萬港幣）的學費（資料圖片）