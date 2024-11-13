電動牙刷變身洗Con神器？DIY隱形眼睛震動清洗機，網友怕越洗越髒｜帶完月拋或年拋隱形眼鏡都需要清洗乾淨方可再次佩戴，近日有網民就在網上分享了清洗小妙招，運用電動牙刷的震動，自製震動式的隱形眼鏡清洗器，不過有網民就指出1點分分鐘越洗越髒，即睇詳情。



電動牙刷放Con盒上自製震動隱形眼鏡清洗器

經常配戴月拋或年拋等隱形眼鏡的朋友，都知道佩戴過後要仔細清洗乾淨才可以再次帶上，亦有廠商推出過震動式隱形眼鏡盒，聲稱可幫用家省卻手動清洗步驟，不過價錢當然會比一般的隱形眼鏡盒貴。

近日就有網民在社交平台Threads上發文教人以電動牙刷DIY「洗Con神器」，見樓主開動電動牙刷後擺放在眼鏡盒中間，以電動牙刷的震動傳遞至隱形眼鏡盒的盒身，以此方式達到與其他震動式隱形眼鏡盒相似的震動效果，平得來又有震動效果。

電動牙刷放Con盒上自製震動隱形眼鏡清洗器

電動牙刷放Con盒上自製震動隱形眼鏡清洗器

網民指出1點越洗越髒

帖文一出之後，有網民質疑，這樣震動，牙刷上的細菌及髒東西都會彈到隱形眼鏡中，恐防越洗越髒，為此樓主就回覆最好還是把盒蓋蓋上才開啟電動牙刷，防止髒東西彈入去。

網民指出1點越洗越髒

執業視光師教隱形眼鏡正確清洗法

隱形眼鏡清洗機的成效一直成疑，有人曾指出其清潔力也許不足、傳統手洗的指腹角度可以揉拭更多隱形眼鏡的表面，清洗得更乾淨，而香港執業眼科視光師協會就建議每天使用清潔液捽洗鏡片(底面各十五秒左右)，以將鏡片上大部份的沉積物及微生物 (包括亞米巴變形蟲)清除，以手指輕輕地左右揉搓鏡片於掌心中央，令鏡片更清晰外，還可以減低眼睛發炎和感染的機會。