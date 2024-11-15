消委會11款冷暖無葉風扇測試　送風、加熱效果參差　相距3～4倍

冷暖無葉風扇一年四季都可使用，功能也比一般電風扇多，甚至有淨化空氣功能，因而近年成為家庭的選擇。消委會首次測試冷暖無葉風扇，找到市面上熱門的11款產品，發現冷風和熱風加熱速度參差，正打算入手的用家，可參考以下消委會數據。



消委會找來11款售價由$699元～$6,988不等的冷暖無葉風扇，暖風功能的額定功率介乎1,300瓦特至2,200瓦特，而涼風功能的額定功率則介乎23瓦特至40瓦特。其中，有6款產品附帶HEPA過濾器，聲稱具備空氣淨化功能。

暖風表現：加熱速度與熱力分佈差異顯著

加熱速度測試

最快的兩款分別為「飛利浦PHILIPS」及「Power Living」，加熱速度僅需約1.8分鐘至2分鐘，而「LG」及「momax」的加熱時間超過6分鐘，這意味著不同品牌在加熱效率上的表現存在明顯落差，消費者在選購時應考慮自身對加熱速度的需求。

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耗電量與電費估算

暖風功能的耗電量依據測試結果顯示，11款產品的每晚（使用5小時）耗電量介乎6.3至10.8度電，按每度電$1.6計算，月電費約為$302～$519元。耗電量與產品的暖風功率密切相關，功率越高，取暖效果越佳，但電費也隨之上升。

涼風表現

在涼風功能的測試中，依據國際標準IEC 60879進行評估，涵蓋送風量和能源效率兩大指標。測試結果顯示，各樣本的送風量從每分鐘5.4立方米至25.8立方米不等，相差接近3.8倍。

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送風量表現

「飛利浦PHILIPS」及「德國寶German Pool」以每分鐘超過23立方米的送風量位居榜首，而「家の逸Yohome」、「普樂氏Proluxury」及「寶康達Primada」則每分鐘送風量僅為10立方米或以下，表現相對遜色。送風量大的風扇更適合用於較大的房間，而送風量小的風扇則適用於小型空間。

使用與選購貼士

消委會根據測試結果，向消費者提供以下選購與使用建議：

1）根據家居需求選擇適合的款式：冷暖無葉風扇的出風位置、暖風功率和尺寸各異，應根據空間大小及使用需求選購。

2）避免與高耗電設備共用電源：暖風功能功率較高，應避免與其他高功率電器共用電源，亦不建議使用拖板。

3）適當擺放：將風扇置於平穩、不易翻倒的位置，並避免在浴室等潮濕環境使用，以免引發觸電危險。