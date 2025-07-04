《新世紀福音戰士EVA》已經踏入30周年，香港即將推出首個初號機3D發光造型八達通。平時見台灣有很多不同特色的動畫主題悠遊卡，為何香港甚麼都沒有呢？今次終於到香港限定了；這款初號機3D立體頭像，其實內置八達通卡組，Fans看到之後，相信是無法忍耐，只能乖乖去付錢預訂。



完美重現初號機經典頭像

這款限量8,000套的珍藏套裝，3D立體的初號機頭部輪廓都做得幾細緻，標誌性的紫綠配色亦精準，可見製作方面是有心去做。更令人興奮的是那個NFC發光感應設計！每當「嘟」一聲使用八達通時，初號機的雙眼瞬間發亮，彷彿喚醒了沉睡的機體。（如果可發出初號機的叫聲就更加正……）

「初號機3D發光造型八達通珍藏套裝」售價 HK$438 （限量8,000套／只提供成人八達通，不設按金儲值額及不能退還）

EVA初號機3D發光造型八達通預售開始｜30周年紀念香港限定8000個

格納庫主題收藏盒

套裝附帶的格納庫主題收藏盒設計同樣別出心裁，令人想起動畫內EVA機體從停泊處彈射上地面的場面。盒內除了主角「EVA初號機3D發光造型八達通」，還有銀閃序號卡和碇真嗣亞加力陳列座，每套產品都有獨立編號，突顯了其珍藏價值，整個包裝可以陳列在桌上欣賞。

EVA初號機3D發光造型八達通｜格納庫主題收藏盒

週邊精品同步登場

除了主打的八達通套裝，羚邦集團今次同步推出了其他EVA週邊精品，最實用有不鏽鋼杯，以及印有「使徒襲來」的帆布袋。插入栓主題縮骨遮麻，使用時真的需要一點勇氣和恥力，但用不了也想買下來。

插入栓縮骨遮：HK$180

插入栓縮骨遮：HK$180

「使徒襲来」帆布Tote Bag：HK$180

「使徒襲来」帆布Tote Bag：HK$180

《新世紀福音戰士》不鏽鋼杯：HK$150

《新世紀福音戰士》初號機3D發光造型八達通套裝及《新世紀福音戰士》獨家週邊精品，將於7月9日至7月22日於Ani-Mall及指定7-11預購，發貨日期預計為2025年12月上旬。