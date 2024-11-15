消委會評測6款可換鏡影相+拍Vlog相機｜SONY全幅機種獲頭兩位高分｜出外旅遊或者紀錄日常當然少不了一部相機啦，今日消委會發布了一份報告，評測6款可換鏡影相+拍Vlog相機，其中SONY全幅機種獲頭兩位高分。



消委會評測6款相機

今次消委會測試了6款可換鏡頭相機套裝，並分了兩個組別：輕巧和高階的型號以。售價由$12,480至$26,880不等，其中有部分型號以拍片為賣點，主攻拍Vlog的消費者選購。大部份相機拍照及拍片表現不錯，不過就有少數的拍影片時的音質較遜色。在輕巧型的4部機型中，SONY全幅機種就佔頭兩位高分。

輕巧型相機評測結果

報告首兩位是SONY的全片幅機種，分別為 Alpha 7C II 及ZV-E1。兩者整體拍照表現佳，總評獲4分。手動模式下，低光拍照表現優異，照片曝光均勻，色彩亮麗，雜訊少，影像清晰銳利。而ZV-E1的聲音質素更比Alpha 7C II雜聲少，略勝一籌。

SONY Alpha 7C II

SONY ZV-E1

+ 1

第三位是Panasonic LUMIX DC-S9K，整體拍照及拍片表現不俗，但缺點是機身不設握手柄，握持拍攝時可能會比較吃力，沒有觀景器及開機拍片反應較慢，等候時間較長。

Panasonic LUMIX DC-S9K

而排名最低的Fujifilm X-T50就雖然自動拍照表現佳，色彩及人像膚色自然，影像清晰細緻但低光下有較明顯的動態模糊及略有雜訊，加上影片質素及開機拍照及拍片反應較慢，等候時間較長，所以總評只獲4分。

Fujifilm X-T50

高階型相機評測結果

今次消委會測試的是Nikon Z6 III及Zf，兩款都獲得4.5分。Z6 III整體拍照表現佳，照片色彩亮麗，人像膚色亦相當自然，影像細緻銳利。 低光拍照表現優異，拍片表現亦理想，雜訊少，開機拍照及拍片反應快，等候時間分別只需0.5秒及0.8秒，不過影片聲音質素一般，雜聲雖然不多，不過風聲隔濾器未能有效隔濾風聲，當手動拍攝時，照片於漫散炫光（veiling glare）方面表現遜色，色彩還原準確度亦較低。

Nikon Z6 III

而Zf在低光拍照表現不錯，不過照片有較明顯的動態模糊，拍片時也略有雜訊，而且拍片時略有雜聲。而兩款相機開機拍照及拍片反應較慢，等候時間較長。