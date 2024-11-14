鄰居棄雪櫃擋𨋢門2個月網民狠批：冇公德心 即睇四電一腦回收貼士｜近日有網民在網上分享鄰居的荒謬行為，指自己鄰居將雪櫃棄置在消防𨋢門外近乎2個月，仍未清理，被網民狠批「冇公德心」，即睇詳情及四電一腦回收貼士。



鄰居棄雪櫃擋𨋢門2個月

近日有網民在Facebook群組上發布一則帖文，在照片中有一個雪櫃放在了消防𨋢門外，而網民稱此雪櫃已經放在此處2個月，並已被貼上告示要求自行聯絡四電一腦處理，不過至今仍然放了在𨋢口無人處理。

鄰居棄雪櫃擋𨋢門2個月

網民狠批：冇公德心

此帖一出之後，有不少網民都狠批對方無公德心，此為消防𨋢，在意外發生時可能會阻礙救援，有起事上來可是人命關天，更有人笑言「知道邊個單位既話就推番去佢門口」、「原來雪櫃識搭lift」、亦有人指在公屋做出這樣的事若然被發現可以被扣分。所以希望事主可以盡快處理好雪櫃。

有人指在公屋做出這樣的事若然被發現可以被扣分

有人笑言「知道邊個單位既話就推番去佢門口」、「原來雪櫃識搭lift」

四電一腦舊電器回收貼士

銷售商免費處理

根據環境保護署的香港減廢網站，「四電一腦」包括：冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及螢幕。今年7月1日起，獨立式乾衣機及抽濕機亦納入「四電一腦」計劃，同時，計劃下的雪櫃最大容積，亦由現時的500公升增加至900公升，洗衣機的最大洗衣量則由現時的10公斤增加至15公斤。供應商和銷售商在分發及銷售受管制電器時不再需要提供循環再造標籤。而「四電一腦」需要交由持牌回收設施作適當處理，因此在購四「四電一腦」時，可享有由銷售商提供的法定免費除舊服務，只要向銷售商聯絡即能上門取走同類舊電器。

政府營辦商的免費收集服務

如果沒有購買新的家電，但亦需要棄置「四電一腦」的話，亦可以致電預約政府營辦商的免費收集服務，環保之餘也無需要自行棄置舊家電。

回收熱線 2676 8888 或；

WhatsApp (6081 5096)



仍能正常運作家電可找｜綠在區區

一些舊家電可能仍運作正常，除了棄置外也可以回收捐贈，綠在區區在香港各區都有回收站，亦支援回收「四電一腦」。香港減廢網站提醒，如想回收舊家電，應保持整潔，以及清空家電內的物品。如要回收電腦，應先刪除設備內的私人資料。

WEEE·PARK｜免費上門回收

WEEE·PARK 提供免費上門回收，設有復修工場，可將一些仍能運作的電器修復成「再生電器」，以轉贈給有需要的家庭。可供捐贈的再生電器包括雪櫃，洗衣機，空調機和電視機。

賽馬會回收轆轆｜開車來找你

賽馬會「回收轆轆」流動環保車會在不定期於各區停泊，目前主要在東九龍（將軍澳、西貢、黃大仙、九龍城等）為試點，可回收「四電一腦」、小型電器、充電器等，把狀況較佳的二手電器供有需要人士使用。