微波爐有101種細菌無法被高溫消滅可抵抗幅射 即睇清潔+安全貼士｜最新研究發現，無論是在家中的廚房還是公司的茶水間，微波爐內都有其獨特的微生物群。當中大部份微生物能夠抵抗加熱食物時所產生的輻射，顛覆了一直以來認為微波爐能有效殺死有害細菌的看法。



微波爐並不是一個乾淨的地方？

學者Manuel Porcar在《微生物學雜誌》（Microbiology Journal）上發表研究，指出「微波爐並不是一個乾淨的地方。」研究團隊取樣30台微波爐的內部，這些微波爐來自家庭廚房、科學實驗室和公共食堂（例如辦公室）。之後他們培養了樣本，觀察哪些微生物會繁殖，並對樣本中的DNA進行測試。最終，他們從樣本中培養了101個菌株，代表747個不同的細菌。很多菌株都常常存在於人體皮膚上，還有一些會引起食物中毒。

微波爐並不是一個乾淨的地方？ (資料圖片)

超強細菌極端環境都能存活？

微波爐中發現的微生物幾乎可以在任何極端環境中生存，亦可抵抗輻射。根據澳大利亞新南威爾士大學的微生物學家Belinda Ferrari表示，這些極端微生物已經在地殼內部、南極洲、平流層等地方發現，相當頑強。

超強細菌極端環境都能存活？ (資料圖片)

微波爐清潔貼士｜專家教用2物清潔

有專家指可以使用稀釋了的漂白水或消毒噴霧都可以為微波爐消毒 (資料圖片)

為了清潔微波爐，專家教路可以用2物可以清潔微波爐。民眾可以使用稀釋了的漂白水或消毒噴霧為微波爐消毒，此外亦建議大家每次使用微波爐後都用濕布去擦拭內部，清除肉眼可見的殘留物以防細菌滋生。

每次使用微波爐後都用濕布去擦拭內部，清除肉眼可見的殘留物以防細菌滋生。(資料圖片)

微波爐安全使用貼士

想少減少殘留物滋生細菌，除了保持清潔之外，亦可以避免叮一些易爆炸的食物，以免令食物殘留在微波爐中。

7樣絕對不能叮的東西⬇