抽濕機起火荔景邨單位爆炸窗戶也震碎｜了解4大使用禁忌預防意外｜今朝(18日)荔景邨風景樓發生爆炸，低層單位疑因抽濕機起火而火警！原來抽濕機每次開機使用前，最好要先檢查一個重要事項，再睇消委會傳授抽濕機4大使用禁忌，預防同類意外發生。



荔景邨爆炸起火疑抽濕機所致

今朝（18日）7時左右，警方接報荔景邨風景樓住戶報案，指聽到爆炸聲及有單位冒出濃煙。警察及消防隊到場後將火撲熄。事件中無人受傷。據現場消息指是低層一個單位疑抽濕機起火，燃燒了屋內的雜物後引起火警，涉事單位及其外牆被燒至熏黑，從HK01在現場拍到相片可見，爆炸甚至令單位窗戶震碎，詳細起火原因仍有待調查。

荔景邨爆炸起火疑抽濕機所致 (資料圖片)

開機必Check功能 一不留神隨時起火

早排連續兩個風球雨水不斷，不少家庭都會開抽濕機除走濕氣，不過大家開機起要留意儲水缸容量。

台電粉絲團曾提醒，在常用抽濕機的日子，每次開機都應該清理水箱。不然可能會因為滿了水而暫停運作。所謂「唔試唔知時運高」，如果撞正你的抽濕機內部水缸存量感應裝置失靈，滿水後仍沒有自動停機，滿瀉的水可能會流落地面上的電線、拖板、插頭更甚至抽濕機本身電線有損壞引致漏電而引至火災。

台電facebook專頁「台電電力粉絲團」截圖

4大抽濕機使用禁忌

除了檢查水箱之外，亦有以下4大禁忌要留意，例如擺放位置都有學問，如果沒有擺好，一不小心可能會影響抽濕效果，甚至令機身過熱引致意外發生。比如今次事故，就是可能戶主沒有清空抽濕機四處雜物所至。