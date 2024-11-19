iCloud停止支援iOS 8備份舊檔將刪除 這些iPhone可用3大方法存檔｜Apple近日開始通知使用舊版iOS的用戶，提醒他們需要更新系統。根據最新公告，iCloud將不再支援iOS 8及更早版本的設備，現有備份數據可能會被刪除。



iCloud停止支援iOS 8備份舊檔將刪除

Apple 近日發布了一份新的文件，詳細說明從2024年12月18日起，只有iOS 9以上的版本可以備份設備。以更好地貼合Apple發布的最低軟件要求。在此日期之前，用家仍然可以正常使用該服務。其後如果用家沒有更新到iOS 9或更高版本，其備份數據將被刪除。即是不能使用iOS 9以上版本的iPhone就不能再使用iCloud備份。所以如果你仍在使用iPhone 4 或更舊型的iPhone，就建議盡快使用其他方法抄走重要的資料。

iCloud停止支援iOS 8備份舊檔將刪除

3大存檔方法

最簡單的解決方案是將設備更新至iOS 9或更新版本。不過如果不想使用新設備的用家，可以用下方法備份。

1.使用電腦iTunes備份

透過Windows或macOS電腦可以直接備份iPhone和iPad的系統數據。只需按照以下步驟操作。

安裝iTunes或Finder後使用USB數據線將iPhone或iPad連接到電腦，如果使用iTunes，可以選擇該設備，然後點擊「備份」。如果使用Finder，選擇設備後，在「備份」中選擇「立即備份」。這樣數據就會備份到電腦上，無需依賴iCloud。

1.使用電腦iTunes備份

2.使用Windows檔案管理員導出照片

使用Windows計算機可以直接備份iPhone上的照片和影片，而無需使用iTunes或第三方工具。使用Windows內置檔案管理員功能批量導出iPhone照片或影片。

2.使用Windows檔案管理員導出照片

首先將連接iPhone到Windows電腦，使用USB數據線將iPhone連接到電腦，解鎖iPhone，在電腦上選擇「信任此電腦」。在Windows電腦上，打開「檔案管理員」選擇自己的iPhone，打開「內部儲存」 「DCIM」文件夾，即可看到儲存在iPhone上的所有照片和影片，然後將照片和影片複雜到電腦上。

3.使用第三方雲端備份服務

3.使用第三方雲端備份服務

使用第三方雲端備份服務都可以備份iPhone的資料，例如Google Drive、Dropbox和OneDrive，有不少平台都提供比iCloud更大的儲存空間，而且同步多種文件格式，包括照片和影片，還包括文件及音樂等，除了自己手動上傳亦可以選擇自動備份，將資料自動保存。