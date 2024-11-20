Google Maps日本導航竟教行水路玩輕功水上飄？即睇旅行地圖貼士｜不少人去日本旅行都會用Google Maps找路，不過近日有日本網民分享，自己用Google Maps導航教行路，竟然被教行水路，即睇詳情 + Google Maps旅行貼士。



Google Maps日本導航竟教行水路？

不少人去日本旅行都會依靠Google Maps導航，不過近日就有日本網民分享，自己在靜岡三島市，打算前往一間燒雞店，於是打開Google Maps導航搜尋路線，豈料走著走著發現眼前都是水，原來Google Maps「教路」是教行水路。

近日有日本網民分享，自己在靜岡三島市，打算前往一間燒雞店，於是打開Google Maps導航搜尋路線，豈料走著走著發現眼前都是水，原來Google Maps「教路」是教行水路。(X:repop_japan)

記者在Google Maps中搜尋該址，發現這條路的確有石塊可以讓人行走，在Google Maps中亦看到有不少民眾都會在這條河川上嬉水及路過，不過如果拖著行李，又或者遇上潮漲。那行人要麼變成《少林足球》六師弟用使出輕功水上飄，要麼變成「黃雨代言人」馬浚偉游過去了。

記者在Google Maps中搜尋該址，發現這條路的確有石塊可以讓人行走，在Google Maps中亦看到有不少民眾都會在這條河川上嬉水及路過

如果拖著行李，又或者遇上潮漲。那行人要麼變成六師兄用使出輕功水上飄，要麼變成「黃雨代言人」馬浚偉游過去了。(《守業者》劇照)

(《少林足球》劇照改圖)

對此，日本Google 都有在帖文下方留言，指如果Google 推薦的路線有出錯的話，可以在指定網址反映修改。

對此，日本Google 都有在帖文下方留言，指如果Google 推薦的路線有出錯的話，可以在指定網址反映修改。

Google Maps 隱藏旅行地圖貼士｜免走樓梯路線

如果旅行時拖喼怕行動不便，可以在 Google Maps 中選擇無障礙路線的功能。在查詢路線時，點擊選項，然後選擇「無障礙路線」，系統會自動規劃出適合的路線，避開樓梯和難以行走的地方，讓攜帶行李或有行動不便的朋友十分方便。