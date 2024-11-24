專業設計用屏幕如何揀？即睇選購貼士+3款$4000元27吋4K高清Mon推介｜正在修讀或從事設計行業的人，十分需要一個好的屏幕去編輯圖片影像。不過到底甚麼才為之「好」？今次教大家如果選擇設計用屏幕，以及推薦3款4千元 27吋4K高清Mon，即睇詳情。



色域

設計或相片編輯對色彩的準確度要求較高，廣色域屏幕就可以展現更多色彩細節，所以在選擇屏幕前，首先要了解不同屏幕的色域，屏幕的色域可分為sRGB、Adobe RGB及DCI-P3。

不同色域的分別( BenQ)

sRGB

sRGB（標準RGB）是大多數數位設備的預設色彩空間，包括電腦、智能手機和相機。這個色彩空間於1996年由HP和微軟共同開發，旨在統一不同平台上的色彩表現。sRGB涵蓋了大約35%的可見色譜，適合用於大多數網頁和數位內容。然而，由於其色域有限，對於需要精確的色彩用途，可能不夠用。

Adobe RGB

Adobe RGB於1998年由Adobe公司設計，旨在為專業打印和攝影提供更寬廣的色域。它覆蓋了約50%的可見色譜，能夠更準確地表現顏色，特別是在綠色和紅色範圍。Adobe RGB十分適合高端攝影和色彩要求嚴格的工作，如商業印刷和藝術品複製。

DCI-P3

DCI-P3最初是Digital Cinema Initiatives (DCI)開始帶起，一個成立於2002年的公司，與荷里活工作室和科技公司有著合作夥伴關係。主要目標是為數位電影制定一定的標準。2005年，DCI發布了DCI-P3，這個色彩空間特別設計用來涵蓋數位電影放映機的色彩範圍，確保了在不同的影院中，使用符合DCI標準的播映機能夠以鮮豔的色彩展示電影。

DCI-P3的色彩範圍覆蓋比sRGB更廣，具體覆蓋了約45%的可見光譜。數字與Adobe RGB相近，意味著DCI-P3能夠提供更豐富的色彩表現，適合需要高色彩準確性的用途。令DCI-P3在電影製作和高階視頻編輯中發揮重要作用。

解像度

解像度越高，看到的細節就更多無需向上或向下滾動太多即可查看內容。如果有編輯影片需要的人士，建議可以考慮購買4K以上的屏幕，捕捉更準確和清晰的細節。

解像度 (資料圖片)

色準

色準，是指色彩的準確程度。常用的色彩標準為CIE 1931，將屏幕顏色與標準對比會有一個差異值，該差異稱為ΔE，ΔE的數值越小，則顏色越準確，色準越高。若然從事設計行業，建議選擇ΔE數值小於2的屏幕。

屏幕尺寸

較大的屏幕可以更易看到更多細節，亦可以方便分屏操作，在屏幕上顯示兩個或更多，而這在較小的顯示器上是無法舒適展現。常見的16:9屏幕尺寸分別有24吋、27吋及32吋。

對比率 (Contrast Ratio)

對比率(Contrast Ratio)是屏幕能夠顯示的最暗黑色與最亮白色之間的差異。這數值通常以比率的形式表示，例如1000:1，高對比率代表屏幕能夠呈現更深的黑色和更亮的白色，從而提供更仔細的細節和更好的視覺體驗。在圖形設計和影視製作等需要精確色彩表現的領域，高對比度比例十分重要。

對比率 (Contrast Ratio) (LG Display Newsroom)

3款$4000元27吋4K高清屏幕推介

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LG 27 吋 UltraFine 4K 超高清 IPS 顯示器 27UQ850V-W(LG官網)

3.Dell UltraSharp 27 4K USB-C Hub 顯示器 - U2723QE

Dell UltraSharp 27 4K USB-C Hub 顯示器採用 IPS Black 技術，色域為100% sRGB, 98% DCI-P3。配備 VESA DisplayHDR 400 ，其對比率為 2000：1，色彩支持1.07 billion colors。豐澤現售$3,749。