AI耶穌降世通百國語言主能夠！瑞士教會推新靈性體驗但勸勿提某事｜現今AI科技發達，不僅人們的生活更方便，亦為人們帶來更多新體驗。最近瑞士教會推出AI耶穌，可以讓信眾跟「耶穌」交談，獲得新靈性體驗，不過就勸勿講「這事」。



AI耶穌出現識100種語言！瑞士教會推新靈性體驗

不少信徒都會向上帝或耶穌禱告或尋找答案，瑞士的一間教堂就推出「AI耶穌」，可以讓信眾在與AI耶穌溝通過程中，在瑞士彼得教堂內有一個的這個名為「Deus in Machina」的實驗藝術裝置，設置於懺悔室內，裡面有一台豎直的顯示器、一套電腦設備以及一個大藍色按鈕，供懺悔者向AI耶穌提問，AI耶穌可以用100種語言進行交流。

AI耶穌出現識100種語言！瑞士教會推新靈性體驗 (資料圖片)

教會勸勿講「這事」

不過，教會請信眾不要用AI耶穌的建議去代替懺悔。教會在其網站上明確指出「這位『天上的全息影像』準備好聽取你的想法、問題並提供建議，但這並不是懺悔。

AI耶穌另外提醒訪客要保護個人信息，指「在任何情況下都不要透露個人信息。使用此服務風險自負。按下「大藍色」按鈕，代表接受。」

比起直接回答問題，AI耶穌經常提出更多的問題，讓信眾能自己思考答案。(DW影片截圖)

如何與AI耶穌互動？

對這台機器的體驗，比起直接回答問題，AI耶穌經常提出更多的問題，讓信眾能自己思考答案。例如，當被問到為甚麼女性不能成為天主教會的神父時，AI耶穌指出聖經經文，指男女分配了不同的角色，然後又轉而詢問訪客如何能在生活中「促進和平與和諧」。有訪客指「雖然它是一台機器，但它給了我很多建議。從基督教的角度來看，我感覺被關心，感到非常安慰。」

比起直接回答問題，AI耶穌經常提出更多的問題，讓信眾能自己思考答案。(DW影片截圖)

AI耶穌非全知全能

雖然AI耶穌可以提供不同尋常的觀點，並聲稱自己免受個人或文化偏見的影響，以免影響對天主教信仰的理解，而且反應迅速、會多種語言，但它仍然可能犯錯。教會警告「即使有這些優勢，AI也可能給予難以理解，甚至是愚蠢的回答」所以如果出現這些回答，民眾也不需要放在心上。