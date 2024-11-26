最佳自拍手機推薦DXOMARK評測｜手機自拍是部分用家每日都會做的事，效果好壞甚至是他們選購手機的主要擎因。iPhone 的拍攝功能在近日又被認證，評測機構DXOMARK為 iPhone 16 Pro Max 的前置鏡頭自拍功能評為目前手機的第一，而令人驚喜的是有另一部手機與其並列全球第一。



在DXOMARK的評測中，iPhone 16 Pro Max 不僅在整體相機性能上以 157 分，成為DXOMARK 評測榜的全球第四，更憑藉前置鏡頭自拍功能的卓越表現，以 151分排在全球手機的第一，超越包括 Google Pixel 9 Pro XL 及三星 Galaxy S24 Ultra等對手。而與 iPhone 16 Pro Max 在自拍功能上並列的，則是榮耀Honor Magic 6 Pro。

iPhone 16 Pro Max 的前置鏡頭採用 1,200萬畫素、f/1.9光圈的設計，並搭載 Apple 精準的雙像素自動對焦系統。這不僅帶來極高的對焦精準度，還確保在各種距離和光線條件下的清晰成像。

根據 DXOMARK 的評測報告，iPhone 16 Pro Max 不論是在戶外陽光充足的環境，還是在室內低光條件下，雙像素自動對焦系統都能快速捕捉拍攝主體，減少模糊和對焦失誤的情況。HDR動態範圍在高光和陰暗細節之間取得平衡，能夠清晰呈現背景與人像，特別是在逆光場景下表現尤為出色。自然的膚色和準確的色彩表現，無論是在日光下還是混合光源環境，都能真實呈現拍攝效果。

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儘管 iPhone 16 Pro Max 在自拍性能方面取得了頂尖表現，但 DXOMARK 也指出超廣角拍攝處理極端寬景拍攝時，畫面邊緣的細節銳度略有下降，與主鏡頭的性能有一定差距。同時，2～5倍變焦範圍內的細節處理仍有改進空間。不過，對於喜歡用前置鏡頭拍攝自拍的用家來說，iPhone 16 Pro Max 是目前非常值得考慮的選擇。