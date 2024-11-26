Gundam x CASETiFY高達手機保護殼系列12月9日發售｜機動戰士高達誕生45週年動作密，除了玩具模型，早排都出過一批充電同火牛，今次就輪到同最潮手機保護用品品牌CASETiFY合作，以RX-78-2 元祖高達、MS-06S 紅彗星專用渣古為主題，推出一系列手機及gadget保護套，當中尤以RX-78 3D頭像AirPods套最驚喜！



雖然萬代自己都出過不少機動戰士高達手機殼，但今次同 CASETiFY 聯乘就零含吸引。款式方面分成：聯邦軍+RX-78-2高達／自護公國軍+MS-06S 紅彗星專用渣古 兩大系列，以軍隊標誌、機體細節等為主題，高達款式以白紅藍為主調相當搶眼，而自護方面就以紅彗星的紅色為主，各有特色！不知你又會支持那舍陣營呢？

Gundam x CASETiFY高達手機保護殼系列（全系列售價由$279港元起）

RX-78-2高達機體插畫款式

MS-06S 紅彗星專用渣古機體插畫款式

高達／渣古機體圖案手機保護殼

聯邦軍／自護公國軍圖案手機保護殼

除了手機保護殼，CASETiFY還準備了其他產品，比如手機帶、硬質圖案盒、磁力無線充電器、手機支架、MacBook 和 iPad 保護套等電子配件。

今次CASETiFY選擇了 RX-78-2 高達頭像製作外觀震撼的3D AirPods 保護殼，個人就比較想廠商公平一點，之後再出渣古頭AirPods套了。（全系列售價由$279港元起，可在 www.casetify.com/co-lab/gundam 提前登記）

RX-78 3D頭像 AirPods Pro 保護殼。（HK$1209）

全個set 包括禮盒、紀念金屬牌、3D高達頭耳機盒、當中再收納了一個阿寶圖案的透明硬質塑膠AirPods Pro 保護殼。（HK$1209）