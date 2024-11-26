專家勸天冷睡覺時勿整晚開著暖氣！嘥錢又傷身仲可能令牆身發霉？｜天氣開始轉冷，可能已經有人打算入手暖爐，準備在寒冷天氣下開啟睡覺保暖，不過近日就有專家指出睡覺時整晚開著暖氣，除了嘥錢又傷身之餘，更可能令牆身發霉，即睇詳情。



專家警告：天冷睡覺整晚開著暖氣有損健康和家居

隨著氣溫下降，許多人那出暖爐待命。睡覺時開暖氣可以保持暖和，但專家警告這樣做可能會對健康和家居造成問題。即睇開暖氣過夜三大問題。

專家勸天冷睡覺時勿整晚開著暖氣！(資料圖片)

壞處1｜電費暴增

開一整晚最明顯的缺點便是電費會增加，雖然使用一級能源標籤的電器，開足一整晚，整季仍然會產生高昂電費。

專家建議晚上可以開暖氣幾個小時，然後設置計時器，讓暖氣在計劃醒來前一小時重新啟動。這樣可以保持室內溫度之餘，亦能減少暖爐的工作負擔。

1. 電費增加 (資料圖片)

壞處2｜皮膚及健康問題

使用暖氣會使室內空氣變得乾燥，對皮膚和頭髮造成損害。英國髮型用品公司Neäl & Wølf的首席造型師Laura Elliott指出，長時間身處在暖氣環境中會對頭髮造成損害，使其變得脆弱、乾燥，甚至更容易出現分叉。建議多使用護髮產品，以幫助恢復髮絲水分。另外避免過度加熱造型，減少自然油脂的損失。

另外長時間在高溫環境中睡眠可能會影響健康。過熱的環境會導致身體過度出汗，影響睡眠質量，並可能引發呼吸問題。適當的室內溫度應保持在18°C至21°C之間，以確保舒適和健康的睡眠環境。

皮膚及健康問題 (資料圖片)

壞處3｜令家居牆身發霉

專家指出，整晚將暖氣開得太高可能會導致霉菌滋生。專家指短時間開暖氣的確有助防止霉菌生長，但如果整晚開著，就可能會讓暖空氣困住過多濕氣。當暖空氣接觸到冰冷的窗戶時，會導致窗戶上出現冷凝水，進而變成霉菌。長期下來不僅會損壞牆壁，還可能對健康造成威脅。

牆身發霉 (資料圖片)

總結

綜合以上原因，整晚開暖氣並不是一個最佳選擇。為了保持舒適的睡眠環境，建議在晚上適度使用暖氣，並考慮其他保暖方法，例如使用法蘭絨床單和絨毛被子等聚熱材料增加保暖效果，可以節省能源之餘，又可以保護健康和避免其他問題。