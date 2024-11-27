海關昨日（十一月二十六日）公布，在市面上找到兩款外置充電器存有潛在安全隱患，測試發現有機會出現過熱。為安全起見，建議市民應立即停止使用這兩款充電器。雖然涉案的零售和批發商已接獲禁制通知書，但記者發現在網上仍有疑似相關產品在售，市民在選購外置充電器時須特別小心，避免購買或使用不安全的產品。



根據香港海關的公告，他們在近期巡查中，試購了九款市面上的外置充電器進行安全測試。結果顯示，其中兩款產品在使用無線充電功能時，若在充電器和被充電裝置之間放置物件，會導致充電器過熱，未能通過燒傷測試。這些產品因而不符合國際相關安全標準，涉嫌違反《消費品安全條例》。

海關人員迅速採取行動，搜查涉案的兩間零售商及一間批發商，共檢獲437個問題充電器，並發出禁制通知書，禁止繼續出售相關產品。此外，海關已加強全港巡查，目前未發現更多涉案產品在實體商店出售。可是，記者在網上搜索後，發現疑似同款外置充電器在網上平台有售。

記者根據海關發布的圖片，在網上搜索發現有外觀﹑包裝相似的產品，而且在多個網購網站中仍有出售，或是部分網站仍沒反應過來，把疑似有問題產品下架。因此，市民需留意網上購物風險，選擇信譽良好的商家或官方平台，避免購買來源不明的產品。購買後也應保留發票或電子收據，一旦發現問題產品，可作為追討的證據。

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資料來源：香港特別行政區政府新聞公報