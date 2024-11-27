印度Google Maps疑誤導車輛駛過斷橋三人連車墜橋亡 官方開腔回應｜近日印度發生一宗慘案，有三人疑按照Google Maps導航駛過一條早已斷開的橋，結果三人連車墜橋喪生，事件亦引來官方開腔回應。



印度Google Maps疑誤導車輛駛過斷橋三人連車墜橋亡

日前在印度北方發生了一宗悲劇交通事故，造成三名男子喪生。在上周六(23日)晚上，受害者正前往參加一場婚禮，當時他們的汽車正按照Google Maps導航行駛，誤入了一座尚未完工的橋樑。由於未意識到這座結構尚未完工，車輛繼續駛入高架橋，最終從50英尺高的地方墜落至下方淺河中。當地居民在第二天早晨發現了這輛車，並立即報警。可惜三位被確認在現場死亡。

印度Google Maps疑誤導車輛駛過斷橋三人連車墜橋亡

此事件引發了遇難者家屬憤怒，他們對當地政府缺乏安全措施表示強烈不滿。其中一名家屬表示：「為什麼這座橋在沒有適當圍欄警告？讓駕駛者可以駛進這未完工的狀態，這是疏忽。」他們要求展開調查，並呼籲對施工部門提起刑事訴訟。警方指該車輛是一輛的士，損毀嚴重。遺體已被送往法醫檢驗，相關調查仍在進行中。

Google 官方開腔回應

針對這件悲劇，Google發言人表達了對遇難者家屬的哀悼，並表示：「我們對家屬表達最深切的同情。我們正與當局密切合作，提供支持以調查此事。」

此次事故讓不少人質疑導航的可靠程度，以及印度基建管理的責任。雖然Google Maps一直被人認為是準確的導航，但專家指出，用家在不熟悉的地區應謹慎行駛。