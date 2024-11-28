3千元電話費買教訓！內地女忘交款兩月罰錢兼收律師信｜近日有人內地女網民在小紅書分享自己因離開香港，忘記交電話費2個月，結果收到3千元罰單+律師信，引來網民留言，有人就教1招預防忘記繳費。



內地女網上呻忘交電話費2個月收3千元罰單+律師信

有不少人平日可能因工作需要，經常到海外或內地工幹。不過工作再忙也好，都要記得交電話費，不然就會跟這位網民一樣，忘記交2個月電話費，結果收3千元罰單及律師信。

有內地女網民近日在小紅書以標題「香港電話卡 天價罰單教我做人」，分享自己忘記交電話費，結果收到天價罰單及律師信：「之前拿了香港身份，開通了香港的電話卡。近兩個月去海外，忘了續費充值，直接喜提罰單。套餐月租不到200港幣，而罰金接近3000港幣不僅如此，律師函也來了。常年往返香港和大陸，第一次碰到這樣的事情」、不過幸好最後最後聯絡客服處理成功免卻罰款。

內地女網上呻忘交電話費2個月收3千元罰單+律師信 (小紅書截圖)

內地女網上呻忘交電話費2個月收3千元罰單+律師信 (小紅書)

內地女網上呻忘交電話費2個月收3千元罰單+律師信 (小紅書截圖)

網民教1招預防

雖然樓主最後聯絡電訊商免卻罰款，不過網民提出了預防的方法，以免被收到罰單，指可以用PPS的的自動繳費，就不用再擔心忘記繳費。另外也有人教可以用香港支付寶繳款。