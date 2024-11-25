冷氣遙控有內層暗格 翻蓋後功能完全不同？網民解構開蓋隱藏模式｜ 近日有網民在社交平台threads上分享，自己偶爾發現了冷氣遙控器竟然藏有一個暗格，裏面的功能與表面上的有著分別，引來網民熱議，並有人留言解構箇中原理。



冷氣遙控有內層暗格 翻蓋後功能完全不同？

不少人開冷氣後，大多只會用遙控器來調教溫度，或者最多開個睡眠模式及抽濕模式。近日就有網民在社交平台threads上指自己發現自己家中的冷氣遙控竟然有兩層，打開暗格後的功能與面板上的功能完全不同，此帖一出有不少網民都來紛紛留言，指自己之前都沒有發現。懷疑選擇面板上的功能時，實際上是在控制暗格的功能。

網民發現冷氣遙控竟然有兩層，功能與面板上的功能完全不同（Threads)

有不少網民都來紛紛留言，指自己之前都沒有發現。(Threads）

有不少網民都來紛紛留言，指自己之前都沒有發現。(Threads）

網民解構開蓋隱藏模式

正當有部份人搞不清楚發生甚麼事時，就有人跳出來解構冷氣遙控隱藏模式的切換方式。實際上並不是像網民猜的那樣功能在互通。事實上在暗格的角落會有一個可按壓的鍵，只要按下就會切換模式，有網友指出「『運轉切換』上面有一個小洞剛好對到蓋子內側的凸起，蓋子蓋上時就壓著小洞裡面的按鈕，可以把他想成shift鍵」蓋上面蓋後為那簡易模式，操作上來會比較容易，並會以按下的選擇完成相應操作，而翻開蓋之後，就會按照翻蓋後的按鈕控制其功能。

大家記得查看自己家中的冷氣遙控是否可以打開面蓋了！

網民解構開蓋隱藏模式(Threads）