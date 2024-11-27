HUAWEI Mate 70系列將有雙系統　想要原生鴻蒙就要選擇這版本

根據最新的消息，華為公司即將推出其備受期待的Mate 70系列手機。這款新手機已經在官方網站上架，並且已經開始接受預定，預計將於12月4日正式上市。



為了給用戶提供更好的使用體驗，Mate 70系列並沒有直接預裝原生鴻蒙操作系統，而是採用了雙系統方案。手機出廠時搭載的是鴻蒙4.3版本，在用戶拿到手機後，可以根據自己的需求選擇升級到鴻蒙5版本。

HUAWEI Mate 70系列將有雙系統（微博）

值得注意的是，華為專門為Mate 70 Pro提供了一個「鴻蒙NEXT先鋒版」的選項。這個版本的手機出廠時搭載的是HarmonyOS NEXT 5.0操作系統，並且用戶在購買該款產品之後就可以立即享受到原生鴻蒙帶來的便利。

HUAWEI Mate 70系列實機圖：

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與普通版相同，「鴻蒙NEXT先鋒版」售價為6999元（人民幣）。對於那些希望體驗純粹的鴻蒙旗艦手機的消費者來說，這種特殊配置能夠省去手動升級的麻煩，更加方便。

據餘承東先生在發布會上所說，明年華為的新手機和新平板將全部搭載原生鴻蒙。目前，華為正在緊鑼密鼓地填充原生鴻蒙生態系統的功能和應用，目標是在未來半年到一年內擴大應用數量至10萬以上。屆時，原生鴻蒙將會提供完善的使用體驗。

HUAWEI Mate 70系列將有雙系統（微博）

總之，華為Mate 70系列手機的發布引起了廣泛關注。這款產品不僅擁有出色的性能和先進的功能，而且還將提供流暢穩定的原生鴻蒙操作系統支持。無論您是尋求高性能還是希望使用最新技術的消費者，都可以考慮這款產品。

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