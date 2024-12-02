滾筒洗衣機因其高效的乾衣功能，逐漸成為許多家庭的首選。然而，使用滾筒洗衣機時，放置衣物原來有正確的先後次序，並不是亂放。若操作不當，不僅可能影響洗衣機的性能，還會導致漏水、衣物損壞等問題。



與傳統的直立式洗衣機不同，香港人俗稱「大眼仔」的滾筒洗衣機，在裝入衣物時需要特別注意。滾筒式設計使得衣物需要確實進入內部，如果有衣物卡在機門附近，可能會令洗衣機在運轉過程中，容易出現漏水。而且，當衣物被擠壓至門邊密封墊，可能導致密封件損壞，增加維修成本。

滾筒洗衣機放衫有分先後次序？細件衣物應放最入

為了避免這些問題，在關閉機門之前，應仔細檢查所有衣物是否已經完全進入滾筒內部。使用者可以用手稍微整理衣物，確保它們均勻分布並離開機門範圍，這樣不僅能防止水漏，也能減少洗滌時的磨損。

關閉機門之前，應仔細檢查所有衣物是否已經完全進入滾筒內部。

小型衣物需使用洗衣袋並放置在滾筒深處

小型衣物如襪子、手巾等，若未妥善放置，可能會在滾筒運轉時卡入機器的縫隙中，影響運行效果甚至損壞機器。為避免這種情況，建議將小型衣物裝入洗衣袋中，再放置於滾筒的深處。這樣可以有效減少衣物掉落至滾筒縫隙的風險。

適量放置衣物 (資料圖片)

此外，放入大件衣物（如毛巾或床單）時，將它們放在小件衣物的上方，形成一層「保護蓋」，可以阻止小型衣物因運轉而移動至滾筒前端。需要注意的是，選用的洗衣袋應控制在40cm以下，以避免袋內衣物過度集中，影響清洗效果和機器的平衡。

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合理分配衣物，避免超載

滾筒洗衣機的設計雖然具備一定的自我平衡能力，但超載或衣物偏側仍會對機器造成損害。建議用家按照說明書中建議的容量裝入衣物，確保衣物在滾筒內均勻分布，這樣能讓洗衣機運行更穩定，延長機器使用壽命。

在清洗多件不同材質或大小的衣物時，可以先將較大的衣物放置於底部，再依次放入較小的衣物，這樣不僅有助於清洗均勻，也能減少洗滌時的振動和噪音。

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資料來源：grapee