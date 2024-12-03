Apple明年春季一口氣推5新品　iPhone SE 4﹑M4 MacBook Air 登場

有傳 Apple 2024 年春季將推出五款備受關注的新產品，從 iPhone SE 4 到智能家居螢幕，以下將為果迷帶來期待以久的 Apple 新品預告。



iPhone SE 4

明年春季的焦點產品非 iPhone SE 4 莫屬。作為 Apple 高CP值的 iPhone 系列，SE 4將迎來自2016年初次登場以來的最大升級。外觀設計將捨棄經典的 Home 鍵，採用與iPhone 14 相似的外形。

SE 4 還將成為首款搭載 Apple 自家研發晶片的 iPhone，這標誌著 Apple 逐步擺脫對Qualcomm 晶片的依賴。此外，該機型將配備 USB-C 接口，符合歐盟規範要求。不僅提升了充電與傳輸速度，用家也無需要在 Lightning﹑USB-C 接口中切換。

第11代 iPad

Apple 的基礎款 iPad 自推出以來一直是教育和家庭用家的首選。明年春季，第11代 iPad 將迎來兩年來的首次更新。雖然預計外觀設計不會有太大變化，但核心升級可能圍繞Apple Intelligence 技術，為基礎款 iPad 注入更多 AI 功能。

M4 MacBook Air

MacBook Air 將進行小幅升級，最大亮點是採用最新的 M4 晶片。M4晶片將延續M系列的高效能與低能耗特性，雖然設計上不預期有太多改變，但搭載 M4 晶片的 MacBook Air 將為用家提供更出色的運算效能與多工處理能力。

M3 iPad Air

iPad Air 系列定位於介於 iPad 和 iPad Pro 之間，而明年春季的更新將帶來性能上的顯著提升。根據消息，M3 晶片將進駐新款 iPad Air，為這款輕量級平板帶來更強大的運算能力。

值得一提的是，新款 iPad Air 還可能配備專為該系列設計的全新 Magic Keyboard，對於那些希望獲得高性能但不願支付 iPad Pro 高昂價格的用家來說，這次更新無疑是值得期待的選擇。

Home Pod 螢幕

Apple 計劃於明年春季推出首款具備螢幕顯示功能的智能家居產品，這可能是HomePod系列的一次重大拓展。這款智能家居螢幕據稱擁有大約6"的方形螢幕，支持牆面安裝或與音箱配對使用，專為整合家庭管理和娛樂需求而設計。這款顯示器將支持 Apple Intelligence 技術，這意味著用家可以通過 Siri 控制家庭設備，同時享受更多智能化的互動體驗。