長者必學手機5招｜子女遠端操控iPhone、2大功能關鍵時刻救人一命｜不少長者都會使用iPhone，但其中的功能又是否人人摸清？今次為大家介紹5個長者必學5個iPhone設定，除了可以讓子女遠端操控手機，仲有2大關鍵功能可以在緊急時候救自己一命，即睇教學。



長者必學實用技1：設定Medical ID

iPhone提供稱為「Medical ID」的醫療卡功能，可以幫助用戶在緊急情況下快速提供健康資訊用。長者平時可預先在健康應用中設定你的Medical ID，填寫重要的健康信息，如過敏史、慢性病、藥物使用情況等。幫助醫護人員迅速獲取必要的背景資料，進而提供更合適的治療。使用者可以選擇讓誰查看這些信息，確保隱私得到保護。

即睇如何設定Medical ID🔽

長者必學實用技2：設定緊急聯絡人／緊急通話

緊急時第一時間會打999報警，但盡快與親友聯絡亦很重要，在iPhone中設置緊急聯絡人是一項非常重要的功能，長者可以在的Medical ID中添加緊急聯絡人，這樣在遇到緊急情況時，醫護人員可以迅速聯繫到指定的人。設定後長者只需按住側邊按鈕和音量按鈕，即可快速撥打緊急服務電話。這個功能簡單易用，能在危急時刻提供及時的幫助。為了確保緊急聯絡人信息的準確性，建議長者定期檢查和更新這些信息，確保在需要時能夠及時聯繫到合適的人。

即睇如何設定緊急聯絡人及開啟緊急通話🔽

長者必學實用技3：調整文字大小、縮放畫面

對於長者來說，調整iPhone的文字大小／放大畫面可以大大提升使用體驗。iPhone提供了便捷的設置選項，讓用戶能夠根據自己的需求調整字體大小和顯示比例。在「設定」中，選擇「顯示與亮度」，然後可以找到「文字大小」和「顯示縮放」的選項。通過調整這些設置，使用者可以使字體變得更大或更小，以適應視力需求。此外，iPhone還支持「輔助功能」中的「放大」功能，讓用戶可以輕鬆放大屏幕上的特定內容，這對於視力較弱的長者非常有幫助。這些功能的設置簡單明瞭，能夠讓長者更方便地使用iPhone。

即睇如何調整文字、畫面大小

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長者必學實用技4：遠端控制手機

iPhone iOS 18 的新功能遠端控制功能讓家人能夠隨時協助長者使用手機，就算未能即時到達老人家身邊，仍可隔空操作手機，遠端調整設定、解決問題或提供指導。

遠端控制手機 (資料圖片)

即睇如何開啟「遠端控制手機」功能⬇

長者必學實用技5：自製有聲書

就算放大了手機字體，有時要長者長時間閱讀屏幕上文字，也很花氣力和眼力。iPhone中有一個朗讀文字功能，可以由電子發聲代讀畫面上的文字。有不少長者都會在網上閱讀小說，此功能可以自製有聲書，讓長者能夠將喜愛的書籍或文章轉換為有聲內容，如果視力不佳或閱讀困難的長者十分方便。

自製有聲書 (資料圖片)

即睇如何自製有聲書⬇