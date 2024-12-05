Carousell遇詐騙新手扮買家堅持電郵預付爆笑出招 網民揭呃錢新法｜近日有網民在網上分享自己遇上詐騙新手，以勁稚拙的語氣來誘騙賣家用電郵收取款項，實際是一個呃錢新手段，即睇詳情。



Carousell遇詐騙新手扮買家堅持電郵預付爆笑出招

二手買賣平台Carousell不時都有騙徒行騙，早前就出現「支票黨」，會用空頭支票過數結賣家，讓賣家收到一個疑似成功收款的信息，以此來交收賣家的名牌產品。近日就有網民遇上「初級騙徒」，對方以十分稚拙的方式嘗試誘騙網民透過電郵收取款項，讓網民忍俊不禁。

近日就有網民遇上「初級騙徒」，對方以十分稚拙的方式嘗試誘騙網民透過電郵收取款項，讓網民忍俊不禁。(threads)

網民在社交平台threads上分享了一段對話指「依個初級騙徒講野又幾得意喎」，在對話圖片中可以看到，對方向網民出售的物品出價，並指自己需要網民的電郵地址去付款，網民稱不需要預先付款，可以面交才支付，不過對方仍然堅持，指自己習慣預先付款。於是網民只好再強調自己不習慣過數，豈料對方爆笑回覆「是時候習慣了。未來已來臨」。

對話圖片中可以看到，對方向網民出售的物品出價，並指自己需要網民的電郵地址去付款(threads)

網民只好再強調自己不習慣過數，豈料對方爆笑回覆「是時候習慣了。未來已來臨」。(threads)

此番發言讓網民感到十分稚嫩。更有其他網友在帖文下嘲諷「未來來臨，我已經用腦電波向你支付了」、「哲學家：未來係未來，點樣來臨？」

有其他網友在帖文下嘲諷(threads)

有其他網友在帖文下嘲諷(threads)

網民揭呃錢新法

為何騙徒堅持要樓主的電郵去預先付款？其實此為呃錢新法。騙徒先會假裝要向賣家購買物品，並會透過平台的付款功能支付款項。其後騙徒會冒充Carousell官方，製作一封電郵讓賣家輸入自己的信用卡資料及一次性付款密碼，從而盜取款項。之前亦有部份人墮入此騙局，事實上Carousell官方的平台付款功能並不是透過電郵交付，所以大家在Carosuell交易時要小心留意。

Carousell官方防詐騙提示

Carousell在官網提醒，官方的電郵都會有域名 @carousell.com／@thecarousell.com。收到自己是Carousell官方的電郵時，要小心檢查寄件人嘅電郵地址，確保沒有任何拼寫錯誤。另外收到要求提供個人資料的訊息及電郵時，小心切勿回覆要求提供密碼、信用卡／扣賬卡或任何個人資料的訊息及電郵；切勿點擊聲稱來自Carousell的可疑網址連結，仔細檢查網址欄位。