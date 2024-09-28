雪櫃要慳電便應改掉這3個壞習慣　台電教你省電又保冷技巧：8分滿

中秋節，許多人都有邀約親朋好友，一起烤肉度過佳節。不過，台電就提醒，千萬別爆買一堆食材塞滿冰箱，不然可能造成冷空氣無法流通，導致冰箱耗電，而降低保冷效果，並分享3招冰箱節電術，讓你快樂過節不漏財！



不少人在使用雪櫃時，都有些壞習慣。（unsplash@galen-crout）

台電在臉書專頁發文表示，不少人都會在中秋節烤肉，並準備大量食材，但要注意，別讓冰箱被塞爆，否則恐讓冷空氣無法順利流通，這樣不僅耗電，也會降低保冷效果。

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台電分享3招冰箱節電術

1. 冰箱裝8分滿即

首先，讓冰箱裝8分滿即可，並切記定期清冰箱，以及留意食物存放量，這樣不只看得見食材，冷空氣也能流通。

2. 減少冰箱開關次數

再來，減少冰箱開關次數，因為每開一次冰箱，就會使壓縮機平均多運轉10分鐘以達降溫，所以如果過於頻繁開關，就會讓壓縮機加強運轉造成耗電，並建議民眾將食材分類擺放，或在門上標示位置，減少開冰箱翻找食材的時間。

3. 冰箱門要關緊關密

最後，就是冰箱門要關緊關密，尤其冰箱膠條要適時清潔檢查，如果冰箱膠條老化變形或密合性變差，就會讓冰箱冷空氣一直外洩，使得冰箱不冷、食物易壞，甚至連壓縮機也可能更頻繁啟動，最終導致耗電不止。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：想幫冰箱省電費？減少開關次數還不夠！台電曝「2節電方法」很多人都忽略了】