傳iPhone夥百度AI組Apple Intelligence中國版｜但有兩因素未傾掂｜Apple Intelligence 配合iPhone 16推出，令不少果迷都十分雀躍。不過目前中國尚未能使用這功能。有傳百度將會成為Apple Intelligence的合作夥伴，不過卻有兩個因素仍未達成共識



傳中國版Apple Intelligence會與百度AI合作？

雖然Apple Intelligence目前已在美國及其他幾個地區推出，但根據中國法例規定，任何公共人工智能技術都必須獲得監管批准，達到國家對安全、隱私和內容的嚴格要求才能使用，卹以這項技術尚未在中國（包括香港地區）上架。近日有傳Apple將直接與中國公司百度的百度AI合作，正加速調整百度最新的人工智能文心4.0，以便迅速在中國推出Apple Intelligence功能，在雲端和設備上為向iPhone用戶提供服務。

傳中國版Apple Intelligence會與百度合作？（Youtube：Ultra Records改圖）

兩大因素未傾掂

雖然這個方法看似行得通，但百度及Apple卻有兩個因素仍未達成共識。

第一｜有傳百度希望根據訓練其模型的數據來產生結果，而Apple則希望基於用戶iPhone使用情況，提供更個人化的回答。

第二｜蘋果在發表Apple Intelligence時強調所有用戶資訊不會上傳／儲蓄於雲端，只會在用戶的手機上運算，唯百度希望保存和分析iPhone用戶的數據，這個行為在Apple的隱私政策下是禁止的，故此雙方仍未達成共識。

Apple近三年的銷量持續下降，被中國本地的手機品牌例如華為等以人工智能來提升競爭力。所以Apple希望利用Apple Intelligence來振興在中國的iPhone銷量。今次合作與OpenAI的合作不同，據指這對次雙方沒有額外的收費來往，Apple已將百度作為Safari和Siri的默認搜索結果。Apple僅主動支付百度費用以使用其人工智能模型，並承擔人工智能計算成本。