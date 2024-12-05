iPhone 16 Pro Max續航力竟屈居第2敗於此機｜旗艦手機電池排行榜｜平時出外最怕就是手機無電，要找行動電源或充電位急救。近日外媒就測試各大手機品牌的旗艦手機電池續航力，發現 Apple 的 iPhone 16 Pro Max 竟然屈居第二，輸了給「這部」新機。



旗艦手機電池續航力測試

外媒《PhoneArena》近日測試了不同手機品牌的旗艦手機電池續航力，以「預計電池壽命」、「網頁瀏覽」、「影片播放」及「遊戲」的時間去比較不同機型的續航力，即睇結果。

第5位｜ Samsung Galaxy S24 Ultra

預計電池壽命：7小時39分鐘

網頁瀏覽時長：20小時6分鐘

影片播放時長：8小時18分鐘（單項最差表現）

遊戲時長：13小時53分鐘（單項第2位）

Samsung Galaxy S24 Ultra (Samsung)

第4位：打機長氣王｜Asus Zenfone 11 Ultra

預計電池壽命：8小時15分鐘

網頁瀏覽時長：16小時16分鐘

影片播放時間：12小時30分鐘

遊戲時間：14小時18分鐘（單項第1位）

Asus Zenfone 11 Ultra (Asus)

第3位：播片長氣王｜OnePlus 12

預計電池壽命：8小時23分鐘

網頁瀏覽時長：18小時14分鐘

影片播放時長：13小時37分鐘（單項第1位）

遊戲時長：9小時43分鐘。

OnePlus 12 (資料圖片)

第2位：網頁瀏覽長氣王｜Apple iPhone 16 Pro Max

預計電池壽命：8小時30分鐘

網頁瀏覽時長：22小時39分鐘（單項第1位）

影片播放時長：10小時24分鐘

遊戲時長：12小時4分鐘

Apple iPhone 16 Pro Max (Apple)

第1位：總合長氣王｜Asus ROG Phone 9 Pro

位居榜首的為Asus ROG Phone 9 Pro，預計電池壽命為8小時37分鐘，是所有機型之中最長的手機，其「網頁瀏覽」、「影片播放」及「遊戲」的播放時間各項都沒有超越其他手機，不過整體數據是平均地高，不會有某一項數據是明顯「輸蝕」，所以可以理解為何取得第一。

Asus ROG Phone 9 Pro (資料圖片)

旗艦手機電池續航力排行榜