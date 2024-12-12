iOS 18.2正式版推出｜Apple 剛推出的 iOS 18.2 正式版更新，為用家帶來多項令人期待的新功能與改進，進一步提升日常使用體驗。此次除了加強了 Apple Intelligence 的功能外，更加入了多個實用的功能，不要錯過以下好用的功能。



Image Playground

本次更新的亮點之一是全新推出的「Image Playground」，先進的圖像生成工具，讓用家可以透過輸入描述創建動畫或插畫風格的圖像，甚至可以從照片庫中提取素材，幫朋友或家人生成角色。不僅如此，Image Playground 還整合至 Notes 和 Messages，方便用家在多種情境下使用。

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Genmoji

「Genmoji」是另一項備受矚目的新功能，讓用家能根據描述創建自訂表情符號，而且組合非常自由，基本是能無中生有般生成新的emoji。目前，Genmoji 僅限於 iOS 18.2 和 iPadOS 18.2，但 Apple 計劃未來將其擴展到 macOS 平台。

Siri 與 ChatGPT 整合

Siri 在此次更新中加入了與 ChatGPT 的深度整合。當 Siri 無法回答問題時，將自動將請求交由 ChatGPT 處理並返回答案，用家無需額外帳號即可使用。這種整合不僅能生成文本和圖像，還能快速提供資訊，例如摘要文章或整理長 PDF 的重點內容。

Visual Intelligence

「Visual Intelligence」是 iPhone 16 系列的專屬功能，可幫助用家透過相機識別周遭環境資訊。例如，將相機對準餐廳時，可以即時顯示營業時間和評價。其他功能還包括自動辨識電話號碼並新增到聯絡人、將文字轉換為語音朗讀，以及搜尋商品購買來源。未來，Apple 計劃進一步增強此功能的實用性。

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Writing Tools

在 Writing Tools 功能方面，iOS 18.2 增添了更多靈活性。先前版本僅能調整文字語氣為友好、專業或簡化版本，而現在用家可自訂文字改變方向，例如加入更多動詞或將電子郵件改寫成詩歌，滿足更廣泛的創作需求。

Writing Tools（9to5Mac圖片）

音樂搜尋系統升級

Apple Music 和 Apple TV 在本次更新中引入自然語言搜尋功能，用家可以用日常語句快速找到喜愛的內容。例如，輸入「適合家庭的電影」或「90 年代流行金曲」即可迅速篩選出相關電影或播放清單，提升搜尋效率。

AirPods Pro 2聽力測試功能

iOS 18.2 還針對 AirPods Pro 2 推出全新的聽力測試功能，能幫助用家檢測是否存在聽力問題，並提供後續建議，充分體現 Apple 在健康領域的持續關注。

智能電池管理

智能電池管理功能是本次更新的另一項亮點，用家可收到充電時間的預估通知，幫助更高效地管理電池健康。此外，該功能還包括充電上限設定，旨在延長電池壽命並改善使用體驗。

除了上述功能，iOS 18.2 還針對日常操作進行了多項改進。例如，更新後的 Photos 允許影片全螢幕顯示，Safari 的下載進度現在可以直接在鎖定畫面上追蹤，並且支援透過 Dynamic Island 查看。此外，用家還可以調整相機控制按鈕的雙擊速度，以及鎖定自動曝光和自動對焦功能，這些細節的提升大大增強了用家的操作體驗。