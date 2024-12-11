Galaxy S25 Ultra相機規格大提昇　機身圓潤設計更好握：主打藍色

據傳，三星即將推出一款名為Galaxy S25 Ultra的手機。



根據最近的消息，這款手機可能配備了一億五千萬像素的主攝像頭，並搭載高通驍龍8至尊晶片。

Galaxy S25 Ultra（x）

此外，根據數據庫頁面顯示，該機還可能配備一顆12.5MP（約等於5000萬像素）的超廣角攝像頭，其焦距為23.2mm，光圈為f/1.7。

Galaxy S25 Ultra（x）

而其他規格還包括EIS防抖、4080 x 3060分辨率、1/11977 至 1/6 手動曝光範圍、ISO 12-3200以及JPEG / DNG圖片格式，並支持自動/手動對焦。

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此前消息稱三星Galaxy S25 Ultra將採用後置四攝方案，包括一億五千萬像素三星HP2主攝像頭、五十萬像素三星JN3超廣角鏡頭、五十萬像素5倍遠攝鏡頭和一百萬像素3倍遠攝鏡頭。

Galaxy S25 Ultra網上消息（ｘ）

值得一提的是，泄露的機模圖片顯示，S25 Ultra邊角更加圓潤,握持感更佳，整體機身也略微變窄。

根據最新消息，在此之前已經多次報道過關於Galaxy S25 Ultra相關的訊息了。這次有望搭載高通驍龍8至尊晶片，最高配備16GB和1TB組合。

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