WhatsApp錄音轉文字功能終於推出！3步設定教學　唔使再焗聽錄音

WhatsApp近日終於更新了錄音轉文字功能，用家就算身處嘈雜環境或無法即時播放語音的情況下，也能看到對方發出的錄音內容，對於很多不喜歡聽錄音的用家來說都非常方便。不過，見前並不是所有用家都能使用這功能，想知道自己是不是「被選中的細路」，就要留意以下設定方法。



WhatsApp 錄音轉文字功能

錄音轉文字功能解決用家在某些情境下無法收聽語音訊息的困擾，例如：身處會議或圖書館等安靜場合、在嘈雜環境中，無法清晰聽取語音內容，以及用家偏好文字溝通或需快速瀏覽訊息內容，不用再慢慢聽整個錄音，特別是一些超過一分鐘的錄音。

記者發現，已經有部分用家實裝是錄音轉文字功能，只要在「設定」＞「對話」，看到「語音訊息轉錄文字」的話，就等於你是「被選中的細路」可以開啟該功能。用家可以自行選擇想要轉錄文字的語言，當中包括廣東話。

實測轉錄效果

記者剛好也能使用該功能，發現 WhatsApp 的轉錄效果不俗，對方的錄音只要不太模糊的話，基本上都能準確轉成文字，而且是與錄音一樣的口語化。目前該功能該沒有翻譯系統，因為轉錄文字也只能是由已選擇的語言轉的同一語言的文字，即不能由英文的錄音，轉錄成中文。