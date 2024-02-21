二月為心臟月，正是提醒大眾關注心臟健康的大好時機。要時刻監測心臟，確保其強健運作，發現潛在問題及早治療，利用Apple Watch來協助護心非常有效，當中五大方法絕對是必備！



1. 觀察心肺適能

首先，觀察心肺適能非常重要。Apple Watch可為用家提供經科學認證的最大氧消耗量測試，這是反映心臟健康的重要指標。定期檢測心肺適能，觀察數值的變化趨勢，如果出現異常就要及早求診。

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2. 留意心跳異常

除此之外，也要留意心跳是否有異常。Apple Watch可被動檢測心跳過快或過慢的異常情況，這可能反映了某些嚴重的潛在疾病，提醒及時就診非常重要。用家更可以自行設定心跳異常的門檻值。

3. 偵測心律不整

同時，也要注意偵測心律不整。心律不整會導致各種嚴重後果，Apple Watch可定期檢查心跳有沒有不規則的跳動，這可能是心房顫動的徵兆。及早發現並治療心律不整，可以避免更大危害。

4. 記錄心電圖

其次，記錄心電圖也很重要。透過心電圖App，用戶如果出現心跳加速或心搏遺漏等症狀時，可以進行心電圖檢測並記錄症狀。這些記錄可以提供給臨床醫生作進一步診斷。

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5. 追蹤心房顫動

最後，對於患有心房顫動的人，追蹤心房顫動發作時長也很有幫助。這可以找到誘發心房顫動的因素，針對性地調整生活方式，讓治療更有效。

透過Apple Watch監測心臟，讓健康風險一目了然。趁著心臟月這個時機，全面展開行動，用智能穿戴為心臟加油！定期檢查，發現問題及早治療，方能長期維持心臟健康。

同場加映：Apple公布心臟運動研究新發現

運動和心肺適能是反映心臟健康的重要指標。Apple最近公布了心臟及運動研究的新發現，對運動習慣與心肺適能的關係提供了寶貴的資訊。

研究發現，達到建議運動時間的參與者較多，而早起運動的人心肺適能較佳。另外，在假期時運動量會明顯下降，這一點需要特別留意。心肺適能強者每天運動的時長也更長，改善幅度更大。可見運動習慣會直接影響心臟的健康。這項研究令大家更加了解個人之間心肺適能差異的原因，可以根據每個人的情況制定最佳的心肺建議。而運動習慣需要長期養成，方能維持心臟的健康。