日本小學生投選多啦A夢當總理大臣首選！Snow Man目黑蓮印上鈔票｜近日有日本教育機構向小學生做調查，詢問他們心目中「希望成為鈔票面孔的人」及「希望成為總理大臣的人」等，結果發現Johnny 男團 Snow man 型男目黑蓮、經典動畫角色多啦A夢都榜上有名。



日本小學生票選鈔票印上Snow man目黑蓮俊臉

近日有日本教育機構ベネッセコーポレーション在教育講座中向小學生進行意識調查，分別問到小學生心目中「希望成為鈔票面孔的人」、「希望成為總理大臣的人」以及「憧憬的人」的排名，尊尼事務所偶像男團 Snow man 成員目黑蓮竟然上榜成為小學生「希望成為鈔票面孔的人」。

是次調查一共收集到16,042份回應，當中有10,860位女生，3,990位男性，其他1192人無回答性別；女生數量比男仔多三倍，女生又比較早熟，難怪會選身高1米85、歌影雙棲的男團靚仔目黑蓮上榜。如果銀紙上印有目黑蓮俊臉，女孩子會否不捨得花掉，間接養成儲蓄習慣？

Snow man 的目黑蓮竟然上榜成為小學生「希望成為鈔票面孔的人」，不知道投票的學生收到有目黑蓮印在上面的鈔票，是否捨得花掉？還是會讓他們養成儲蓄習慣？

除了目黑蓮之外，多啦A夢更被票選做總理大臣。莫非小學生想利用多啦A夢的法寶治國？

除了目黑蓮之外，多啦A夢更被票選做總理大臣。莫非小學生想利用多啦A夢的法寶治國？(《多啦A夢》改圖)

而人氣日本職業棒球選手大谷翔平則在三個排行榜中都榜上有名。可見他在小學生心中的影響力。除了其運動成就之外，人格魅力也受到廣泛認可。

人氣日本職業棒球選手大谷翔平則在三個排行榜中都榜上有名。可見他在小學生心中的影響力。除了其運動成就之外，人格魅力也受到廣泛認可(資料圖片)

另外三個排行榜中都有母親，看來不少人與母親的感情也相當不錯。

即睇排名的前五名結果(均為自由回答形式)：

希望成為鈔票面孔的人

1.自己

2.大谷翔平

3.母親

4.Snow Man・目黑蓮

5.哆啦A夢

希望成為總理大臣的人

1.朋友

2.母親

3.哆啦A夢

4.父親

5.老師

憧憬的人

1.朋友

2.母親

3.老師

4.大谷翔平

5.Snow Man・目黑蓮