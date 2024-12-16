黑悟空失落TGA年度最佳｜菜鳥速遞吉祥物似ASTRO BOT點錯相遭網暴｜過往不時都有發生藝人被點錯相的搞笑事件，不過原來不單人會被認錯，機器人都會被認錯！近日遊戲《宇宙機械人 ASTRO BOT》贏《黑悟空》成TGA年度最佳遊戲，大陸網民卻認錯菜鳥速遞吉祥物是ASTRO BOT機車人，慘被圍攻網暴。



講起點錯相，相信不少人都會想起許志安被認錯成杜德偉，再被公開批評他「條友好串，叫佢杜生唔理人」的經典事件。不過原來不單人會被點錯相，機械人都會！近日《宇宙機械人Astro Bot》贏《黑悟空》成TGA年度最佳遊戲，大陸網民卻點錯相鬧菜鳥速遞。

講起點錯相，相信不少人都會想起許志安被認錯成杜德偉，再被公開批評他「條友好串，叫佢杜生唔理人」的經典事件。

宇宙機械人贏黑悟空成TGA年度最佳遊戲

宇宙機械人贏黑悟空成TGA年度最佳遊戲

《宇宙機械人 Astro Bot》是一款由Team Asobi開發的PlayStation 5（PS5）遊戲，於2024年9月6日全球發行，是一個3D平台冒險遊戲，玩家控制主角Astro Bot，探索並穿越虛構的世界。《宇宙機械人 Astro Bot》近日在2024年TGA度遊戲大獎上獲得了最佳遊戲。這結果令許多網友感到意外，隨之而來在社交媒體上對此表示不滿和憤怒。玩家紛紛在社交媒體上表達自己的失望，對《Astro Bot》的獲獎表示強烈不滿，許多人對於獲獎的合理性提出質疑。

宇宙機械人贏黑悟空成TGA年度最佳遊戲 (Astro Bot)

大陸網民點錯相鬧菜鳥速遞

本年遊戲《黑悟空》被外界大讚為中國的遊戲大作，有不少中國網民都因《黑悟空》輸了給《宇宙機械人 Astro Bot》而不滿，但有趣的事發生了，由於菜鳥App的圖標與遊戲《宇宙機械人 Astro Bot》中小機器人的形象相似，不少網民在應用商店中給菜鳥App1星差評，以及留言冷嘲熱諷。

大陸網民點錯相鬧菜鳥速遞 （小紅書網民分享）

菜鳥官方回應：擦亮眼睛，手下留情

針對此事，菜鳥官方微博於12月13日發表聲明，呼籲網友「擦亮眼睛，手下留情，咱是幹快遞的啊」。強調菜鳥App的主要功能是查快遞、寄快遞和取快遞。