Pornhub熱搜遊戲角色2024｜Fortnite跑贏Tifa、羅拉成性幻想之冠?
撰文：長濱睡睡
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Pornhub熱搜遊戲角色2024｜Fortnite跑贏Tifa、羅拉成性幻想之冠?｜成人影片網站Pornhub 每年都會公報年度熱搜榜，除了最紅AV男女星、AV片類型等，還有個特別項目「最多人搜尋電影／遊戲角色」，過去冠軍常客有《FFVII》Tifa、《Tomb Raider》盜墓者羅拉等，但今年的熱搜遊戲角色冠軍竟然是《要塞英雄 Fortnite》！為何一隻起樓+射擊game，會成為最多網民用來「J」的性幻想對象？
原本《要塞英雄 Fortnite》就是美國相當受歡迎的連線對戰game，去年更與《街頭霸王》合作，有超高人氣的春麗（Chun Li）客串，因為網民想看的是春麗跟其他Fortnite女角如Aura、Ruby 「埋身肉膊」的「動作電影」，於是「Chun Li, Fortnite」就成為全年熱搜遊戲角色之冠，令她本人連續兩年拿下熱門遊戲角色第1位。至於第2位是《Tomb Raider》盜墓者羅拉、第3位是《FFVII》Tifa、第4是《Overwatch》的D.Va、第5是《Biohazard》的3米高女巨人「蒂米特雷斯庫夫人」。最癲可能係第10位《原神》，角色竟然是史萊姆，好重口味！
至於單純睇遊戲熱搜就更超重口味，你想都想不到會成為「J」片的主題包括第5位《Minecraft》、第3位《Pokemon》！網民不單只喜歡睇「賭霞」，還會看Pokemon「動物奇觀片」……而受惠於春麗客串，《Fortnite》同樣奪得此項目冠軍，可見春麗魅力沒法擋。
同步亦公布了觀眾使用那部遊戲主機登入Pornhub，PS5佔60％比去年升49%、PS4依然有35％（下跌16％），而Xbox就僅得4.9％（大跌70%)，其餘0.1%為Switch及PS Vita兩部手提主機。