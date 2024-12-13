TGA2024遊戲大獎全得獎名單｜剛於12月12日美國洛杉磯舉行完畢的「2024 The Game Awards（TGA）遊戲大獎」的代表性亦大不如前。早在大會更改了行之多年的賽規，接受remake重製遊戲、DLC下載內容作品也能參選整個活動最重要獎項「年度最佳遊戲」時，已經有網民質疑此舉是為了拉多幾隻有分量的作品入圍，增加對手以沖淡中國製遊戲《黑神話：悟空》的奪冠機會。



《宇宙機器人》成TGA 2024 年度最佳遊戲

最終，本年度大獎沒頒給《黑神話：悟空》，也不是DLC作品《Elden Ring 黃金樹幽影》（它甚至沒拿到任何獎項）。反而頒了SIE原創新作《宇宙機器人 ASTRO BOT》技術力高畫面精美、簡單易玩老少咸宜，絕對值得大獎嘉許，亦一共得到4個獎項成大贏家；然而有網民就認為《ASTRO BOT》雖然出色、但未至於最佳，更笑言TGA已成了沒有代表性的「野雞獎」。

《宇宙機器人》製作團隊上台領獎

《宇宙機器人》

《黑神話：悟空》獲投票公選「玩家之聲」獎

至於完全由網民投票選出的「玩家之聲」最愛作品，則由《黑神話：悟空》奪得，此作由中國遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）耗時5年製作，不單在推出後長期進佔Steam排名第1位，玩家同時在線數最高達300萬人（同日發售之Sony作品《星鳴特攻》首日上線人數僅有不到700人），更在本屆TGA中入圍「最佳年度遊戲」、「最佳遊戲指導」、「最佳美術指導」、「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」5個獎項。在近年歐美遊戲媒體一片DEI、政確、收錢寫game評、跟玩家唱反調的風氣下，最終亦成功獲得「最佳動作遊戲」及「玩家之聲」兩獎，證明實力受到全球網民肯定，但亦有人認為是中國發動「網軍」為《黑神話：悟空》刷票。

《黑神話：悟空》獲投票公選「玩家之聲」獎

以下是全部獎項：得主／入圍名單

最佳年度遊戲（Game of the Year）



🥇得主《宇宙機器人》👏👏👏

《Balatro》

《黑神話：悟空》

《艾爾登法環 黃金樹幽影》

《Final Fantasy VII: Rebirth》

《暗喻幻想》

最佳年度遊戲（Game of the Year）得主《宇宙機器人》

最佳遊戲監製（Best Game Direction）



🥇得主《宇宙機器人》👏👏👏

《Balatro》

《黑神話：悟空》

《艾爾登法環 黃金樹幽影》

《Final Fantasy VII: Rebirth》

《暗喻幻想》

最佳遊戲監製（Best Game Direction）得主《宇宙機器人》

最佳劇情（Best Narrative）



🥇得主《暗喻幻想》👏👏👏

《Final Fantasy VII: Rebirth》

《人中之龍 8》

《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》

《沉默之丘 2》重製版

最佳劇情（Best Narrative）得主：暗喻幻想

最佳美術指導（Best Art Direction）



🥇得主《暗喻幻想》👏👏👏

《ASTRO BOT》

《黑神話：悟空》

《艾爾登法環 黃金樹幽影》

《Neva》

最佳美術指導（Best Art Direction）得主《暗喻幻想》

最佳遊戲音樂（Best Score and Music）



《ASTRO BOT》

🥇得主《Final Fantasy VII: Rebirth》👏👏👏

《暗喻幻想》

《沉默之丘 2》重製版

《劍星 Stellar Blade》

最佳遊戲音樂（Best Score and Music）得主 Final Fantasy VII: Rebirth

最佳音效設計（Best Audio Design）



🥇得主《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》👏👏👏

《沉默之丘 2》重製版

《ASTRO BOT》

《Call of Duty：黑色行動 6》

《Final Fantasy VII: Rebirth》

最佳音效設計（Best Audio Design）得主《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》

最佳演出（Best Performance）



🥇得主Melina Juergens／《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》👏👏👏

Briana White／《Final Fantasy VII: Rebirth》

Hannah Tekke／《奇妙人生：雙重曝光》

Humberly Gonzalez／《星球大戰：亡命之徒》

Luke Roberts／《沉默之丘 2》重製版

最佳演出（Best Performance）Melina Juergens／《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》

最佳手機遊戲（Best Mobile Game）



🥇得主《小丑牌 Balatro》👏👏👏

《AFK Journey》

《Pokemon Trade Card Game: Pocket》

《鳴潮》

《絕區零》

最佳手機遊戲（Best Mobile Game）《小丑牌 Balatro》

最佳 VR／AR 遊戲（Best VR / AR Game）



🥇得主《蝙蝠俠：阿卡漢之影》👏👏👏

《Arizona Sunshine Remake》

《Asgard's Wrath 2》

《Metal: Hellsinger VR》

《Metro Awakening》

最佳 VR／AR 遊戲（Best VR / AR Game） 蝙蝠俠：阿卡漢之影

最佳動作表現遊戲（Best Action Game）



🥇得主《黑神話：悟空》👏👏👏

《COD：黑色行動 6》

《Helldivers 2》

《劍星 Stellar Blade》

《Warhammer 40K：星際戰士 2》

最佳動作表現遊戲（Best Action Game）《黑神話：悟空》

最佳動作冒險遊戲（Best Action / Adventure Game）



🥇得主《ASTRO BOT》👏👏👏

《波斯王子：失落王冠》

《沉默之丘 2》重製版

《星球大戰：亡命之徒》

《薩爾達傳說 智慧的再現》

最佳動作冒險遊戲（Best Action / Adventure Game）《ASTRO BOT》

最佳角色扮演遊戲（Best RPG）



🥇得主《暗喻幻想》👏👏👏

《Dragon's Dogma 2 龍族教義 2》

《艾爾登法環 黃金樹幽影》

《Final Fantasy VII: Rebirth》

《人中之龍 8》

最佳角色扮演遊戲（Best RPG）《暗喻幻想》

最佳格鬥遊戲（Best Fighting Game）



🥇得主《鐵拳 8》👏👏

《龍珠電光炸裂！ZERO》

《碧藍幻想 Versus -RISING-》

《Marvel vs. Capcom 格鬥合集：大型電玩經典》

《Ｍutiversus 多元宇宙大亂鬥》

最佳格鬥遊戲（Best Fighting Game）《鐵拳 8》

最佳家庭遊戲（Best Family Game）



🥇得主《ASTRO BOT》👏👏👏

《碧姬公主表演時刻！》

《超級瑪利歐派對 空前盛會》

《薩爾達傳說 智慧的再現》

《The Plucky Squire》

最佳家庭遊戲（Best Family Game）得主《ASTRO BOT》

最佳模擬／策略遊戲（Best Sim / Strategy Game）



🥇得主《冰封龐克2 Frostpunk 2》👏👏

《Age of Mythology: Retold》

《國津神：女神之道》

《Manor Lords》

《聖獸之王》

最佳模擬／策略遊戲（Best Sim / Strategy Game）《冰封龐克2 Frostpunk 2》

最佳運動／競速遊戲（Best Sports / Racing Game）



🥇得主《FC 25》👏👏

《F1 24》

《2K25》

《Topspin 2K25》

《WWE 2K25》

最佳運動／競速遊戲（Best Sports / Racing Game）FC 25

最佳多人遊戲（Best Multiplayer）



🥇得主《絕地戰兵2 Helldivers 2》👏👏

《COD：黑色行動 6》

《超級瑪利歐派對 空前盛會》

《鐵拳 8》

《Warhammer 40K：星際戰士 2》

最佳多人遊戲（Best Multiplayer）Helldivers 2

最佳影視改編（Best Adaptation）



《奧術 英雄聯盟》動畫

🥇得主《Fallout》真人劇👏👏

《Knuckles》超音製外傳動畫

《人中之龍》真人日劇

《Tomb Raider：蘿拉·卡芙特傳奇》動畫

最佳影視改編（Best Adaptation）得主《Fallout》真人劇

最期待新作（Most Anticipated）



🥇得主《GTA 6》👏👏

《死亡擱淺 2》

《羊蹄戰鬼》

《密特羅德究極 4：穿越未知》

《Monster Hunter Wild 魔物獵人荒野》

最期待新作（Most Anticipated）《GTA6》

最佳電競遊戲（Best Esport Game）



🥇得主《英雄聯盟》👍👍

《Counter Strike 2》

《Dota 2》

《無盡對決》（Mobile Legends: Bang Bang）

《Valorant》

最佳電競遊戲（Best Esport Game）英雄聯盟

最佳電競戰隊（Best Esport Team）



🥇🥇🥇得主 T1／《英雄聯盟》

Bilibili Gaming／《英雄聯盟》

GEN.G／《英雄聯盟》

NAVI／《絕對武力》

Team Liquid／《Dota 2》

最佳電競戰隊（Best Esport Team） T1

最佳電競職業選手（Best Esport Athlete）



33

Aleksib

Chovy

🥇🥇🥇得主 Faker (T1)

Zywoo

Zmjjkk

最佳電競職業選手（Best Esport Athlete） Faker (T1)

年度網路內容創作者（Content Creator of the Year）



🥇得主 CASEOH

ILLOJUAN

TECHNO GAMERZ

TYPICAL GAMER

兔田佩克拉

年度網路內容創作者（Content Creator of the Year）CASEOH

最佳無障礙創新（Innovation In Accessibility）



🥇得主《波斯王子：失落王冠》

《COD：黑色行動 6》

《Diablo 4：憎恨之軀》

《Dragon Age ：紗障守護者》

《星球大戰：亡命之徒》

最佳無障礙創新（Innovation In Accessibility）《波斯王子：失落王冠》

年度最具影響力遊戲（Games for Impact）



🥇得主《Neva》

《Closer the Distance》

《INDIKA》

《奇妙人生：雙重曝光》

《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》

《Tales of Kenzera: ZAU》

年度最具影響力遊戲（Games for Impact） NEVA

最佳持續發展遊戲（Best Ongoing Game）



🥇得主《Helldivers 2》

《Destiny 2：最終形態》

《Diablo 4：憎恨之軀》

《FINAL FANTASY XIV: Dawntrail》

《Fortnite》

最佳持續發展遊戲（Best Ongoing Game）Helldivers 2

最佳社群支援（Best Community Support）



🥇得主《柏德之門 3》

《FINAL FANTASY XIV: Dawntrail》

《Fortnite》

《Helldivers 2》

《No Man's Sky》

最佳社群支援（Best Community Support）《柏德之門 3》

最佳獨立遊戲（Best Independent Game）



🥇得主《Balatro》

《Animal Well》

《Lorelei and the Laser Eyes》

《Neva》

《UFO 50》

最佳獨立遊戲（Best Independent Game）《小丑牌 Balatro》

最佳獨立遊戲新作（Best Debut Indie）



🥇得主《Balatro》

《Animal Well》

《Manor Lords》

《Pacific Drive》

《The Plucky Squire》