TGA2024遊戲大獎全名單｜宇宙機器人年度最佳/黑悟空才是玩家之選
TGA2024遊戲大獎全得獎名單｜剛於12月12日美國洛杉磯舉行完畢的「2024 The Game Awards（TGA）遊戲大獎」的代表性亦大不如前。早在大會更改了行之多年的賽規，接受remake重製遊戲、DLC下載內容作品也能參選整個活動最重要獎項「年度最佳遊戲」時，已經有網民質疑此舉是為了拉多幾隻有分量的作品入圍，增加對手以沖淡中國製遊戲《黑神話：悟空》的奪冠機會。
《宇宙機器人》成TGA 2024 年度最佳遊戲
最終，本年度大獎沒頒給《黑神話：悟空》，也不是DLC作品《Elden Ring 黃金樹幽影》（它甚至沒拿到任何獎項）。反而頒了SIE原創新作《宇宙機器人 ASTRO BOT》技術力高畫面精美、簡單易玩老少咸宜，絕對值得大獎嘉許，亦一共得到4個獎項成大贏家；然而有網民就認為《ASTRO BOT》雖然出色、但未至於最佳，更笑言TGA已成了沒有代表性的「野雞獎」。
《黑神話：悟空》獲投票公選「玩家之聲」獎
至於完全由網民投票選出的「玩家之聲」最愛作品，則由《黑神話：悟空》奪得，此作由中國遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）耗時5年製作，不單在推出後長期進佔Steam排名第1位，玩家同時在線數最高達300萬人（同日發售之Sony作品《星鳴特攻》首日上線人數僅有不到700人），更在本屆TGA中入圍「最佳年度遊戲」、「最佳遊戲指導」、「最佳美術指導」、「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」5個獎項。在近年歐美遊戲媒體一片DEI、政確、收錢寫game評、跟玩家唱反調的風氣下，最終亦成功獲得「最佳動作遊戲」及「玩家之聲」兩獎，證明實力受到全球網民肯定，但亦有人認為是中國發動「網軍」為《黑神話：悟空》刷票。
以下是全部獎項：得主／入圍名單
最佳年度遊戲（Game of the Year）
🥇得主《宇宙機器人》👏👏👏
《Balatro》
《黑神話：悟空》
《艾爾登法環 黃金樹幽影》
《Final Fantasy VII: Rebirth》
《暗喻幻想》
最佳遊戲監製（Best Game Direction）
🥇得主《宇宙機器人》👏👏👏
《Balatro》
《黑神話：悟空》
《艾爾登法環 黃金樹幽影》
《Final Fantasy VII: Rebirth》
《暗喻幻想》
最佳劇情（Best Narrative）
🥇得主《暗喻幻想》👏👏👏
《Final Fantasy VII: Rebirth》
《人中之龍 8》
《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》
《沉默之丘 2》重製版
最佳美術指導（Best Art Direction）
🥇得主《暗喻幻想》👏👏👏
《ASTRO BOT》
《黑神話：悟空》
《艾爾登法環 黃金樹幽影》
《Neva》
最佳遊戲音樂（Best Score and Music）
《ASTRO BOT》
🥇得主《Final Fantasy VII: Rebirth》👏👏👏
《暗喻幻想》
《沉默之丘 2》重製版
《劍星 Stellar Blade》
最佳音效設計（Best Audio Design）
🥇得主《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》👏👏👏
《沉默之丘 2》重製版
《ASTRO BOT》
《Call of Duty：黑色行動 6》
《Final Fantasy VII: Rebirth》
最佳演出（Best Performance）
🥇得主Melina Juergens／《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》👏👏👏
Briana White／《Final Fantasy VII: Rebirth》
Hannah Tekke／《奇妙人生：雙重曝光》
Humberly Gonzalez／《星球大戰：亡命之徒》
Luke Roberts／《沉默之丘 2》重製版
最佳手機遊戲（Best Mobile Game）
🥇得主《小丑牌 Balatro》👏👏👏
《AFK Journey》
《Pokemon Trade Card Game: Pocket》
《鳴潮》
《絕區零》
最佳 VR／AR 遊戲（Best VR / AR Game）
🥇得主《蝙蝠俠：阿卡漢之影》👏👏👏
《Arizona Sunshine Remake》
《Asgard's Wrath 2》
《Metal: Hellsinger VR》
《Metro Awakening》
最佳動作表現遊戲（Best Action Game）
🥇得主《黑神話：悟空》👏👏👏
《COD：黑色行動 6》
《Helldivers 2》
《劍星 Stellar Blade》
《Warhammer 40K：星際戰士 2》
最佳動作冒險遊戲（Best Action / Adventure Game）
🥇得主《ASTRO BOT》👏👏👏
《波斯王子：失落王冠》
《沉默之丘 2》重製版
《星球大戰：亡命之徒》
《薩爾達傳說 智慧的再現》
最佳角色扮演遊戲（Best RPG）
🥇得主《暗喻幻想》👏👏👏
《Dragon's Dogma 2 龍族教義 2》
《艾爾登法環 黃金樹幽影》
《Final Fantasy VII: Rebirth》
《人中之龍 8》
最佳格鬥遊戲（Best Fighting Game）
🥇得主《鐵拳 8》👏👏
《龍珠電光炸裂！ZERO》
《碧藍幻想 Versus -RISING-》
《Marvel vs. Capcom 格鬥合集：大型電玩經典》
《Ｍutiversus 多元宇宙大亂鬥》
最佳家庭遊戲（Best Family Game）
🥇得主《ASTRO BOT》👏👏👏
《碧姬公主表演時刻！》
《超級瑪利歐派對 空前盛會》
《薩爾達傳說 智慧的再現》
《The Plucky Squire》
最佳模擬／策略遊戲（Best Sim / Strategy Game）
🥇得主《冰封龐克2 Frostpunk 2》👏👏
《Age of Mythology: Retold》
《國津神：女神之道》
《Manor Lords》
《聖獸之王》
最佳運動／競速遊戲（Best Sports / Racing Game）
🥇得主《FC 25》👏👏
《F1 24》
《2K25》
《Topspin 2K25》
《WWE 2K25》
最佳多人遊戲（Best Multiplayer）
🥇得主《絕地戰兵2 Helldivers 2》👏👏
《COD：黑色行動 6》
《超級瑪利歐派對 空前盛會》
《鐵拳 8》
《Warhammer 40K：星際戰士 2》
最佳影視改編（Best Adaptation）
《奧術 英雄聯盟》動畫
🥇得主《Fallout》真人劇👏👏
《Knuckles》超音製外傳動畫
《人中之龍》真人日劇
《Tomb Raider：蘿拉·卡芙特傳奇》動畫
最期待新作（Most Anticipated）
🥇得主《GTA 6》👏👏
《死亡擱淺 2》
《羊蹄戰鬼》
《密特羅德究極 4：穿越未知》
《Monster Hunter Wild 魔物獵人荒野》
最佳電競遊戲（Best Esport Game）
🥇得主《英雄聯盟》👍👍
《Counter Strike 2》
《Dota 2》
《無盡對決》（Mobile Legends: Bang Bang）
《Valorant》
最佳電競戰隊（Best Esport Team）
🥇🥇🥇得主 T1／《英雄聯盟》
Bilibili Gaming／《英雄聯盟》
GEN.G／《英雄聯盟》
NAVI／《絕對武力》
Team Liquid／《Dota 2》
最佳電競職業選手（Best Esport Athlete）
33
Aleksib
Chovy
🥇🥇🥇得主 Faker (T1)
Zywoo
Zmjjkk
年度網路內容創作者（Content Creator of the Year）
🥇得主 CASEOH
ILLOJUAN
TECHNO GAMERZ
TYPICAL GAMER
兔田佩克拉
最佳無障礙創新（Innovation In Accessibility）
🥇得主《波斯王子：失落王冠》
《COD：黑色行動 6》
《Diablo 4：憎恨之軀》
《Dragon Age ：紗障守護者》
《星球大戰：亡命之徒》
年度最具影響力遊戲（Games for Impact）
🥇得主《Neva》
《Closer the Distance》
《INDIKA》
《奇妙人生：雙重曝光》
《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》
《Tales of Kenzera: ZAU》
最佳持續發展遊戲（Best Ongoing Game）
🥇得主《Helldivers 2》
《Destiny 2：最終形態》
《Diablo 4：憎恨之軀》
《FINAL FANTASY XIV: Dawntrail》
《Fortnite》
最佳社群支援（Best Community Support）
🥇得主《柏德之門 3》
《FINAL FANTASY XIV: Dawntrail》
《Fortnite》
《Helldivers 2》
《No Man's Sky》
最佳獨立遊戲（Best Independent Game）
🥇得主《Balatro》
《Animal Well》
《Lorelei and the Laser Eyes》
《Neva》
《UFO 50》
最佳獨立遊戲新作（Best Debut Indie）
🥇得主《Balatro》
《Animal Well》
《Manor Lords》
《Pacific Drive》
《The Plucky Squire》