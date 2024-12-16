iOS 18.2 推出的 Visual Intelligence 功能，為 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 用家帶來全新的互動體驗。很多用家以為 Visual Intelligence 只要 AI 分析照片中的事物，但其實從查詢地點資訊到文本處理都能做到，真正的進一步將 Apple Intelligence 的能力融入日常生活中。



地點資訊一目了然

Visual Intelligence 對於探索新地點尤其有用。假如在餐廳或商店前，拍攝地點的照片後，系統會自動識別並提供營業時間、餐牌、服務項目，甚至允許用家直接預訂、落單或致電聯繫。這對於旅客來說，是一個非常實用的功能。

AI文本處理

Visual Intelligence 在文本處理上也非常方便，透過拍攝含有文字的圖像，用家可以選擇「摘要」功能來快速提取重點，尤其適合處理冗長的文件或文章。此外，用家還可點擊「朗讀」按鈕，由 Siri 將文字內容轉換為語音播放，方便用家在駕車或無法閱讀時獲取資訊。

對於多語言需求，Visual Intelligence 也支援文本翻譯功能。當捕捉到的文本為非用家語言時，系統會提供即時翻譯，目前支持將英語翻譯為用家的預設語言。

現實﹑網絡互動提升

除了文本處理，Visual Intelligence 還能有效地提高日常互動效率。例如，當拍攝到包含網址的文本時，用家可直接點擊鏈接進入相關網站。若圖片中含有電子郵件地址或電話號碼，則可以快速啟動電子郵件編寫界面或撥打電話。此外，檢測到日期時，系統還能自動生成行事曆事件，幫助用家輕鬆記錄重要事項。

對於名片或包含聯絡資訊的文件，Visual Intelligence 更顯得貼心。用家可以將檢測到的電話號碼、電子郵件或地址直接新增至聯絡人，或者在地圖應用中快速導航到該地點，進一步簡化信息處理流程。

即時Google

Visual Intelligence 提供了兩種主要的即時查詢方式：「詢問」和「搜尋」。當用家拍攝某物品時，可以透過「詢問」功能向 ChatGPT 提問，例如「這是什麼物品？」系統會透過 ChatGPT 提供詳細解答，用家還可進行後續提問，獲取更多資訊。這對於辨識不熟悉的物品或獲取更多背景資料非常有幫助。

如果用家希望找到類似物品的購買來源，「搜尋」功能則提供了方便的 Google 圖片搜尋選項。拍攝物品後，用家可點擊「搜尋」按鈕，系統會將圖片上傳至 Google，並列出相關的網頁結果，特別適合用於購物時的快速比較。

QR Code掃描

除了複雜的功能，Visual Intelligence 也簡化了基本的 QR 碼掃描流程。只需將相機對準 QR 碼，用家即可快速獲得相關鏈接或信息，無需額外拍照。這項功能同樣適用於 iPhone 的相機，讓用家在不同情境下都能輕鬆完成操作。