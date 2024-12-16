DJI新店開張限時9折優惠｜DJI銅鑼灣新店羅天宇親臨分享航拍秘訣

DJI新店開張Mavic 3 Pro系列限時9折優惠｜DJI今日在香港開設第二間授權體驗店，選址銅鑼灣商業核心地段，為港島區消費者帶來更便利的產品體驗和服務。



新店開幕邀得TVB演員兼攝影愛好者羅天宇擔任特別嘉賓，分享其使用DJI產品的心得。羅天宇高度評價DJI航拍機的領先設計，認為能為攝影愛好者帶來更豐富的拍攝可能性，畫面質素亦能滿足不同用家需求。

DJI港澳總代理廣創集團總經理樓翔林表示，銅鑼灣店的開設反映DJI對香港市場的重視。新店延續DJI一貫的時尚舒適設計風格，設有多個產品試玩區，讓消費者可即場體驗多款熱門產品，包括DJI Neo、DJI Air 3s、Osmo Pocket 3、Osmo Action 5 Pro以及最新推出的Mic Mini等。

DJI於銅鑼灣開新店

為慶祝開業，DJI推出多項開幕優惠。開幕當天，顧客在店內消費滿港幣1,000元即可獲贈DJI鴨舌帽一頂；消費滿港幣3000元則可選擇獲贈DJI毛巾或鴨舌帽一件。此外，適逢聖誕及新年佳節，DJI更推出Mavic 3 Pro系列限時9折優惠，讓用家以更優惠價格入手心儀產品。新店位於銅鑼灣羅素街地面，有興趣的用家可考慮前往。